BIST 11.313
DOLAR 42,81
EURO 50,27
ALTIN 5.957,90
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Rahatsızlanarak vefat eden asker memleketi Giresun'da toprağa verildi

Rahatsızlanarak vefat eden asker memleketi Giresun'da toprağa verildi

Van'da askerlik görevinde rahatsızlanarak hayatını kaybeden Piyade Er Semih Aydın'ın (24) cenazesi memleketi Giresun'da defnedildi.

Abone ol

Van 6. Hudut Tugay Komutanlığında görevli Aydın, geçirdiği rahatsızlığının ardından tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Aydın için Keşap ilçesindeki Yeni Cami'de düzenlenen törene, Aydın'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, Giresun Belediye Başkan Fuat Köse, Giresun Cumhuriyet Başsavcısı Zeynel Abidin Akkiraz, İl Jandarma Komutanı Albay Nihat Özkök, İl Emniyet Müdürü Ferhat Akbaş, ilçe belediye başkanları ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Rahatsızlanarak vefat eden asker memleketi Giresun'da toprağa verildi - Resim: 0

İl Müftüsü Selçuk Kılıçbay'ın kıldırdığı namazın ardından Aydın'ın cenazesi Uğurca Mezarlığı'nda toprağa verildi.

van
ÖNCEKİ HABERLER
Fiat, ikonik modeli 500e'nin özel versiyonu Türkiye'de satışa sunuldu
Fiat, ikonik modeli 500e'nin özel versiyonu Türkiye'de satışa sunuldu
Ukrayna: 1003 Ukraynalı askerin cenazesini Rusya'dan teslim aldık
Ukrayna: 1003 Ukraynalı askerin cenazesini Rusya'dan teslim aldık
Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmada 3 kişi tahliye edildi! Muhittin Böcek'in gelini de var
Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmada 3 kişi tahliye edildi! Muhittin Böcek'in gelini de var
Bedavaya transfer için dev yarış! Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş aynı ismin peşine düştü
Bedavaya transfer için dev yarış! Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş aynı ismin peşine düştü
SGK'sı olan herkesi ilgilendiriyor! Borçlanma oranı yüzde 45'e çıktı
SGK'sı olan herkesi ilgilendiriyor! Borçlanma oranı yüzde 45'e çıktı
Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay için lokma dağıtıldı
Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay için lokma dağıtıldı
İstanbul'da bu ilçelere aman dikkat! Pazartesi resmen başlıyor
İstanbul'da bu ilçelere aman dikkat! Pazartesi resmen başlıyor
Bakan Yumaklı duyurdu! Çiftçileri ilgilendiren gelişme
Bakan Yumaklı duyurdu! Çiftçileri ilgilendiren gelişme
İlaç alacaklar aman dikkat! Yarından itibaren fiyatlar artıyor
İlaç alacaklar aman dikkat! Yarından itibaren fiyatlar artıyor
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: PKK için tasfiye yasaları olacaksa olur
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: PKK için tasfiye yasaları olacaksa olur
Putin'den dikkat çeken açıklama: "Ukrayna'nın toprak konusunu istişare etmeye hazır olduğunu görmüyoruz"
Putin'den dikkat çeken açıklama: "Ukrayna'nın toprak konusunu istişare etmeye hazır olduğunu görmüyoruz"
Genç istihdamına dev kaynak! Bakan Şimşek'ten açıklama
Genç istihdamına dev kaynak! Bakan Şimşek'ten açıklama