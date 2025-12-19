BIST 11.313
DOLAR 42,81
EURO 50,27
ALTIN 5.957,90
Ukrayna: 1003 Ukraynalı askerin cenazesini Rusya'dan teslim aldık

Rusya'nın, savaşta hayatını kaybeden 1003 Ukraynalı askerin cenazesini Ukrayna tarafına teslim ettiği bildirildi.

Ukrayna Savaş Esirlerine Muamele Koordinasyon Merkezinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda hayatını kaybeden 1003 Ukraynalı askerin cenazesinin Kiev'e teslim edildiği belirtildi.

"Rus tarafının, Ukraynalı askerlere ait olduğunu belirttiği 1003 ceset Ukrayna'ya iade edildi." ifadesi kullanılan açıklamada, ölen askerlerin kimliklerinin tespiti için en kısa sürede çalışmaların yapılacağı bildirildi.

Açıklamada, cenazelerin iade sürecine sağladığı desteklerden dolayı Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) ve Ukrayna'nın ilgili birimlerine teşekkür edildi.

"İstanbul anlaşmaları kapsamında cenaze değişimi yapıldı"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in müşaviri ve İstanbul'daki doğrudan müzakerelerde Rus heyetine başkanlık yapan Vladimir Medinskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul anlaşmaları kapsamında Ukrayna'ya 1003 askerin cesedi verildi. Rusya'ya ise 26 askerin cesedi iade edildi." ifadelerini kullandı.

