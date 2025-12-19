SGK'sı olan herkesi ilgilendiriyor! Borçlanma oranı yüzde 45'e çıktı

Yılbaşından itibaren emekli olmak için borçlanma ödeme prim oranları artacak. Sosyal Sigortalar Kanunu'na tabi olarak çalışanları ilgilendiren düzenleme yılbaşı itibarıyla yürürlüğe girecek.

Doğum, askerlik borçlanması olarak bilinen aslında birçok kişiyi kapsayan ve bu durumlardan yararlanmak isteyenler şartların sağlanması halinde emekli olabiliyor.

Son yapılan düzenlemeyle birlikte borçlanma prim oranları yüzde 32'den yüzde 45'e çıktı.

BORÇLANMA NE DEMEK?

Çalışanlar, çalışmadıkları döneme ait sosyal güvenlik primlerini borçlanarak ödeme yapabiliyor. Hizmet borçlanması adı altında yapılan ödemeler isteğe bağlı şekilde gerçekleşiyor.

BORÇLANMA NASIL HESAPLANIYOR?

Borçlanma yapacak olanlar en düşük tutar olarak brüt asgari ücretin yüzde 32'sini ödemesi gerekiyor. Bu oran 7,5 kat artırılabiliyor. Borçlanma yapmak isteyenler en düşük tutardan daha düşük olmamak üzere istediği gibi oranı belirleyebiliyor.

Şu anki yürürlükteki düzenleme ve asgari ücret tutarına göre hesaplandığında günlük borçlanma en düşük 277 liradan gerçekleşiyor. Bir aylık borçlanma ise 8 bin 321 lira tutuyor. En yüksek borçlanma günlük 2 bin 77 lira, aylıkta ise 62 bin 413 lira tutuyor.

ARTIŞLA BİRLİKTE NE OLACAK?

Asgari ücrete gelecek olan zam hariç bugünkü mevzuatın yüzde 45 diliminden gerçekleşeceğini varsayarsak borçlanma yapacak kişiler için en düşük tutar günlük 390 lira, aylık 11 bin 703 lira, azami ise günlük 2 bin 925 lira, aylıkta ise 87 bin 772 liraya yükseliyor. Başka bir deyişle bir aylık borçlanmada en düşükte aylık olarak 3 bin 382 lira, en yüksek borçlanmada ise aylık 25 bin 359 lira kar elde edilecek. Bunun üzerine 2026 yılı asgari ücret zammı da eklendiği zaman tutar yaklaşık yüzde 20-25 aralığında yükselmesi bekleniyor.

2026 YILINDAN ÖNCE BORÇLANMANIZI YAPIN

2026 yılı gelmeden borçlanmalarınızı yaparak karlı şekilde emekli olabilirsiniz. Özellikle Emeklilikte Yaşa Takılanlar kapsamında bulunanları yakından ilgilendiren borçlanma işlemlerini yılın bitmesine 15 gün kala yapılması büyük önem arz ediyor.

KİMLER BORÇLANMA YAPABİLİR

Muvazzaf ve ihtiyat askerlikte er olarak geçen süreleri, kadın sigortalılar için 3 çocuğa kadar doğumdan sonraki çalışmadıkları iki yıllık süreleri, doğum sonrası yarı zamanlı çalışılan süreleri, askerliğini yedek subay olarak yapanlar için yedek subay okulunda öğrenci olarak geçirdikleri süreleri, yevmiyeli, geçici kadrolu, sözleşmeli, saat ücretli geçen hizmetleri, çarşı ve mahalle bekçiliğinde geçen süreleri, imam hatip vekilliğinde, vakıflara ait camilerin imam hatip ve müezzin kayyımlığında geçen sürelerle köy bütçesinden ücret almak suretiyle yapılan imam hatiplik hizmetlerine ilişkin süreleri, avukatlık stajında geçen süreleri, serbest avukatlık ve noterlikte geçen süreleri, tıpta uzmanlık eğitiminde ve doktora öğreniminde geçen süreleri, tip doktorlarının fahri asistanlıkta geçen süreleri, Sağlık Bakanlığı teşkilatında çalışan sağlık personelinin mesleklerini serbest olarak icra ettikleri süreleri ve seçimlerde aday olmak üzere istifa edenlerin açıkta geçirdikleri süreleri borçlanmak mümkün oluyor.

BORÇLANMA NASIL YAPILIR?

Borçlanmalar e-Devlet üzerinden ya da en yakın Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvuru yapılarak gerçekleştiriliyor.