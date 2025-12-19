Kemal Kılıçdaroğlu aktif siyaseti bıraktı iddiası!

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aktif siyaseti bıraktığı iddia edildi. Kılıçdaroğlu'nun çeşitli platformlarda yayınlanan makalelerine devam edeceği ve zaman zaman videolu paylaşımlar yaparak değerlendirmelerde bulunacağı öğrenildi.

Avukatı Celal Çelik’in hukuk ofisini çalışma ofisi olarak kullanmaya başlayan eski CHP liderinin, gündelik siyasetten uzaklaşarak küresel gelişmelere odaklandığı, çeşitli platformlarda yayınlanan makalelerine devam edeceği ifade ediliyor. Kılıçdaroğlu’nun sosyal medya hesabından da zaman zaman videolu paylaşımlar yaparak değerlendirmelerde bulunacağı öğrenildi.

Eşinin sağlık durumu ile ilgileniyor

Türkiye gazetesinden Berat Temiz'in haberine göre Kılıçdaroğlu’nun, bir süredir hastalığı sebebiyle tedavi gören eşi Selvi Kılıçdaroğlu’nun sağlık durumuyla da yakından ilgilendiği belirtiliyor.

“Benim zamanımda böyle iddialar olsa..."

Öte yandan eski CHP liderinin, ‘Gölge Kabine’nin Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’ne bağlanmasıyla çift başlılık yaşanacağını savunduğu, paralel yönetimden rahatsız olduğu ifade ediliyor. Kılıçdaroğlu’nun yakın çevresine, kendi döneminde partinin rüşvet ve yolsuzluk iddialarıyla anılmadığını hatırlatarak “Benim zamanımda böyle iddialar olsa gereğini yapardım” dediği belirtiliyor.