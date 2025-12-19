BIST 11.313
DOLAR 42,81
EURO 50,27
ALTIN 5.957,90
HABER /  SPOR

Gaziantep FK, teknik direktör Burak Yılmaz ile yeniden anlaştı

Gaziantep FK, teknik direktör Burak Yılmaz ile yeniden anlaştı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, 15 Aralık'ta görevinden istifa eden teknik direktör Burak Yılmaz ile tekrar anlaşmaya vardı.

Abone ol

Kulüpten "Kaldığımız yerden devam, Gaziantep Yılmaz" başlıklı paylaşımda şunlar kaydedildi:

"İmza attığı günden bu yana kulübümüzde büyük bir özveriyle çalışan ve takımımızın başında oldukça başarılı bir performans sergileyen teknik direktör Burak Yılmaz ile kısa bir ayrılığın ardından yeniden anlaşmaya varılmıştır. Sayın Burak Yılmaz ve ekibine, bir kez daha hoş geldin diyor, armamız altında süre gelen başarılarının devamını diliyoruz."

Burak Yılmaz, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında 1-0 mağlup oldukları Göztepe maçının ardından 2 hafta sonra takımın başında olmayacağını açıklamış ve ertesi gün de görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Kahramanmaraş'ta deprem! Büyüklüğü belli oldu
Kahramanmaraş'ta deprem! Büyüklüğü belli oldu
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin Suriye kararıyla ilgili açıklama
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin Suriye kararıyla ilgili açıklama
Bereket Sigorta’dan geliştirilmiş dijital deneyim
Bereket Sigorta’dan geliştirilmiş dijital deneyim
Adana'da oğlunu öldüren babaya verilen 20 yıl hapis cezası bozuldu
Adana'da oğlunu öldüren babaya verilen 20 yıl hapis cezası bozuldu
Eski Başbakan hakkında cinsel saldırı suçlaması! Baban öğrenirse onu öldürür
Eski Başbakan hakkında cinsel saldırı suçlaması! Baban öğrenirse onu öldürür
2026 asgari ücret ne zaman açıklanacak? SGK uzmanı Özgür Erdursun duyurdu
2026 asgari ücret ne zaman açıklanacak? SGK uzmanı Özgür Erdursun duyurdu
Limak Çimento CDP listesine iki alanda girdi
Limak Çimento CDP listesine iki alanda girdi
Alperen Şengün'den takas iddialarıyla ilgili açıklama
Alperen Şengün'den takas iddialarıyla ilgili açıklama
Opel'in yeni Astra modelinin özelliklerine bakın!
Opel'in yeni Astra modelinin özelliklerine bakın!
Hafta sonu planı yapmadan önce mutlaka göz atın! Özellikle pazar günü...
Hafta sonu planı yapmadan önce mutlaka göz atın! Özellikle pazar günü...
Rahatsızlanarak vefat eden asker memleketi Giresun'da toprağa verildi
Rahatsızlanarak vefat eden asker memleketi Giresun'da toprağa verildi
Fiat, ikonik modeli 500e'nin özel versiyonu Türkiye'de satışa sunuldu
Fiat, ikonik modeli 500e'nin özel versiyonu Türkiye'de satışa sunuldu