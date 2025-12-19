BIST 11.342
Cizre’de zincirleme trafik kazası! Çok sayıda yaralı var...

Şırnak’ın Cizre ilçesinde 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Konak Mahallesi mevkisinde meydana gelen kazanın ardından olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Konak Mahallesi mevkisinde sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilemeyen vinç, kamyonet, 2 hafif ticari araç ve 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kısmen kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

