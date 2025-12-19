Ahmed Şara Suriye yaptırımlarının kaldırıldığını duyurdu

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ABD merkezli X platformundaki hesabından paylaştığı videolu mesajda, 14 yılın ardından Suriye’ye yönelik yaptırımların tamamen kaldırıldığını duyurdu. Kasyun Dağı’ndan yaptığı açıklamada Suriye halkının sabır ve fedakârlığını vurgulayan Şara, sürece verdikleri destek nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a özel teşekkür etti.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ABD merkezli X platformundaki sosyal medya hesabından yaptığı ilk paylaşımda, Kasyun Dağı'nda çekilen videolu mesajına yer verdi. Şara, 14 yılın ardından Suriye'ye yönelik yaptırımların tamamen kaldırıldığını duyurdu. Şara konuşmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a özel olarak teşekkür etti.

'14 YILLIK SABIR VE FEDAKARLIK'

Konuşmasında Suriye halkının direncine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Şara, 14 yıl boyunca süren zorluklara dikkat çekti. Şara, "Suriye'ye uygulanan yaptırımların kaldırılmasını kutlamak için sizi tebrik ediyorum. Bugün Allah'ın izniyle 14 yıl boyunca gösterdiğiniz sabır ve fedakarlıklardan sonra yaptırımlardan arınmış Suriye'nin ilk günü" ifadelerini kullandı.

Suriye devriminde fedakarlık gösterenleri anan Şara, "Denizde boğulanlara, kimyasal silahlarla nefesi kesilenlere, yerinden edilenlere ve sabırla direnen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'A ÖZEL TEŞEKKÜR

Ahmed Şara, konuşmasının son bölümünde Suriye halkına destek veren uluslararası aktörlere isim vererek teşekkür etti.

Şara, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a özel olarak teşekkürlerini iletti.

KATAR, SUUDİ ARABİSTAN VE TRUMP'I DA UNUTMADI

Şara ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump ve ABD Kongresi üyeleri, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman, Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani ile birlikte tüm Arap, İslam ve Avrupa ülkelerine de içten teşekkürlerini sunduğunu belirtti.

Şara, devrim süresince Suriye halkına destek veren Arap, İslam ve Avrupa ülkelerine de şükranlarını sunarak, "Aziz Suriye halkı, bugün sizin gününüzdür. Çile dönemi geride kaldı. El ele vererek, bu vatanı en yüce mertebelere taşıyana dek birlikte inşa edeceğiz." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye yaptırımlarının kaldırılmasını da kapsayan 901 milyar dolarlık 2026 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'nı (NDAA) imzalamıştı.