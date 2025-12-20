BIST 11.342
Türkiye ile Umman arasında 5 milyar dolarlık ticaret hedefi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Umman Ticaret, Sanayi ve Yatırım Teşvik Bakanı Al Yousef ile gerçekleştirdikleri ikili görüşmede, iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesini ele aldıklarını açıkladı. Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Umman ziyareti sırasında belirlenen 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi doğrultusunda somut adımlar atıldığını belirtti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Umman Ticaret, Sanayi ve Yatırım Teşvik Bakanı Al Yousef ile verimli ve yapıcı bir ikili görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, "5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi doğrultusunda" somut adımlar atıldı dedi.

Bolat, NSosyal hesabından, Yousef ile görüşmesine ilişkin paylaşımda bulundu.

"HEDEF 5 MİLYAR DOLAR"

Son derece verimli ve yapıcı bir ikili görüşme gerçekleştirdiklerini aktaran Bolat, "Görüşmemizde, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, Umman'a gerçekleştirdiği resmi ziyaret sırasında ortaya konulan 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi doğrultusunda, iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik işbirliğini daha ileri taşıyacak somut adımları ve işbirliği alanlarını kapsamlı biçimde ele aldık." değerlendirmesinde bulundu.

"TİCARET HACMİMİZİN SÜRDÜRÜLEBİLİR BİÇİMDE ARTIRILMASINA KATKI SAĞLAYACAĞINA İNANIYORUM"

Bolat, Umman'ın 2040 vizyonu ile Türkiye'nin kalkınma ve dış ticaret öncelikleri arasındaki güçlü uyumu teyit ederek, karşılıklı yatırımların ve ortak projelerin artırılmasına yönelik iradeyi bir kez daha ortaya koyduklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Sekreteryası Ticaret Bakanlığımız tarafından yürütülen Türkiye-Umman 13. Dönem Karma Komite Toplantısı kapsamında imzalanan protokolün, ülkelerimiz arasındaki stratejik ortaklığı derinleştireceğine, ticaret hacmimizin sürdürülebilir biçimde artırılmasına katkı sağlayacağına inanıyorum."

