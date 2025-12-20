BIST 11.342
HABER /  GÜNCEL

Muğla'da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği.

AFAD, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 3.6 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı.

Deprem, yerin 6.98 kilometre derinliğinde kaydedildi.

