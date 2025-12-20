Muğla'da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği.Abone ol
AFAD, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 3.6 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı.
Deprem, yerin 6.98 kilometre derinliğinde kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 19, 2025
Büyüklük:3.6 (Ml)
Yer:Akdeniz - [205.94 km] Datça (Muğla)
Tarih:2025-12-19
Saat:23:10:36 TSİ
Enlem:34.90833 N
Boylam:26.82722 E
Derinlik:6.98 km
Detay:https://t.co/6q2L7O0fT6@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi