Serkan Toper'den iddialara yanıt: Bu kumpasın sahipleri ile hesaplaşacağız

Eski Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy hakkında başlatılan soruşturmada adı geçtiği öne sürülen MHP'li avukat Serkan Toper, hakkındaki iddialarla ilgili açıklama yaptı. Toper, "M.Akif ve bir kısım insanlarla madde kullanımlı ev partileri yaptığım veya bu partilere katıldığım iddiaları ise tıpkı parasal alışveriş ve işbirliği iddiaları gibi iğrenç ötesi iftiralar olup beni toplum nezdinde bel altı iddialarla savunulamaz hale getirmeye yönelik ağır bir itibar suikastidir." dedi.

Abone ol

Habertürk TV'nin eski Genel Yayın Yönetmeni Ersoy hakkında başlatılan soruşturma kapsamında verilen "etkin pişmanlık" ifadelerinde MHP'den Beşiktaş Belediye Başkan adayı olan Serkan Toper'in de adı geçtiği öne sürüldü.

Gizli tanığın ifadelerinde Toper, Ersoy ile para alışverişine girdiği, evinde yasaklı madde kullanıp seks partileri düzenlediği iddia edildi.

Topar'den tartışılan iddialara net yanıt gecikmedi. Sosyal meda hesabından açıklama yapan Toper, "Bu kumpasın sahipleri ile hesaplaşacağız. Yüce Allah’ın adaletine de bu operasyona geçit vermeyen Türk yargısına da sonuna kadar güveniyorum." ifadelerine yer verdi.

İşte o açıklama:

"Bugun sosyal medyaya yansıyan ve gizli tanık olduğu beyan edilen bir müfterinin; şahsıma yönelik, aşağılık kelimesinin dahi yeterli olmadığı beyanlarına karşı bu açıklamayı yapmak zarureti doğmuştur. Bu gizli tanık beyanında, M. Akif ile parasal ilişkilerim olduğu ve parasını degerlendirdiğim iddialarına dair; M. Akif ile bırakın ticareti ya da işi, bir delikli kuruş para alışverişim dahi olmamıştır.

Yayınlarda belirli kişileri hedef haline getirdiğim beyanına dair; Tüm televizyon konuşmalarım alenen ortada ve kamuoyunun bilgisi dahilinde olup bir gün dahi genel siyasetin dışında herhangi bir özel kişi veya kuruma dair beyanım ve yorumum olmamıştır.

"İğrenç ötesi iftiralar"

Son 2.5 -3 yıldır neredeyse bir kere dahi aynı ev ortamında olmadığım, toplamda 10 kere bir araya gelmediğim ve kamuoyunun da 3-4 yıl öncesinde tavla arkadaşım olduğunu bildiği M.Akif ve bir kısım insanlarla madde kullanımlı ev partileri yaptığım veya bu partilere katıldığım iddiaları ise tıpkı parasal alışveriş ve işbirliği iddiaları gibi iğrenç ötesi iftiralar olup beni toplum nezdinde bel altı iddialarla savunulamaz hale getirmeye yönelik ağır bir itibar suikastidir.

"Benim evimde yüksek sesle müzik dahi çalmaz"

Olaylarda adı geçenlerin beyanlarında, dijitallerinde bu hususu doğrular tek bir tespit olma ihtimali de yoktur. Çeşme de benim komsularım bilir ki benim evimde yüksek sesle müzik dahi çalmaz.

Soruşturma kapsamında bu iddialara dair onlarca insanın gizli veya açık beyanlarının alındığı, dijital materyallerinde yapılan incelemelerde bu alçak iddialara dair en ufak somut bir delil elde edilemediği ve açıkça hasmani bir tutumun mahsülü olan bu beyanlarla beni gözaltına aldırma amaçlarına ulaşamayanların son çare bu beyanları yaymak sureti ile onur ve serefime yönelmiş bir saldırı başlattıkları anlaşılmaktadır.

"And olsunki hesaplaşacağız"

Takip ettiğim bir dava sebebi ile aylardır üzerimde baskı kuran, şahsıma yönelik itibar suikastlerini dillendiren rant grubu ile siyasal yorumlarımızdan rahatsız olan ve yılllara dayalı ilkeli siyasi duruşumuzu bir iki beyanın bozacağını sananlar ve bu beyanları verenler ve verdirenler bu iddialarınızı ispatlamazsanız namussuz ve şerefsizsiniz. Para gücünüzle kurduğunuz tezgahları, satın aldığınız müfrerileri, iftira ve tehditleriniz için kullandığınız tüm aparatlarınızla and olsunki hesaplaşacağız.