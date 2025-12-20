BIST 11.342
Mukaddes üç aylar yarın başlıyor

Mukaddes üç aylar yarın başlıyor

Recep, şaban ve ramazanı kapsayan, içinde birçok özel geceyi barındıran mukaddes üç aylar yarın başlıyor.

Bu yıl 1 Ocak'ta başlayan üç aylara, hicri ay hesaplamalarına göre yarın ikinci kez girilecek. Müslümanlara dini hissiyat ve ibadet yoğunluğu eşliğinde gündelik hayatlarını sorgulama, yenileme ve zenginleştirme fırsatı sunan üç aylarda, Regaip, Miraç ve Berat kandilleri ile Kadir Gecesi gibi kutsal geceler yer alıyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı Vakit Hesaplama Bölümü'nün "vakithesaplama.diyanet.gov.tr" internet adresinde yer alan bilgiye göre, üç ayların başlangıcı recep ayında idrak edilecek. Regaip Kandili, 25 Aralık Perşembe akşamı yaşanacak.

Hazreti Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili'nin 15 Ocak'ta ve "ramazanın müjdecisi" Berat Kandili'nin 2 Şubat'ta idrak edilmesinin ardından Müslümanlarca "on bir ayın sultanı" olarak tanımlanan ramazan ayı 19 Şubat'ta başlayacak.

Kur'an-ı Kerim'de "bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi, ramazanın 27. gecesi olan 16 Mart'ta idrak edilecek ve Müslümanlar 20 Mart'ta Ramazan Bayramı'nı karşılayacak.

