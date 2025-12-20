Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran adliyede ifade veriyor

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, uyuşturucu soruşturması kapsamında İstanbul Adalet Sarayı'nda "şüpheli" sıfatıyla ifade veriyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca "uyuşturucu madde temin etme", "kullanımını kolaylaştırma ve kullanma" suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran “şüpheli” sıfatıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adliyeye ifadeye çağrıldı. Saran'ın evinde arama yapıldığı da belirtildi.

Gece saatlerinde Türkiye'ye döndü

Fenerbahçe basketbol takımıyla birlikte İtalya'nın Milano kentinden olan Sadettin Saran'ın uçağı gece saatlerinde Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı. Saran, kendisini bekleyen Fenerbahçeli taraftarları selamladıktan sonra açıklama yapmadan havalimanından ayrıldı.

İfade için adliyede

Sabah saatlerinde İstanbul Adalet Sarayı'na giden Sadettin Saran savcıya ifade veriyor.

Garipoğlu'nun şoförü gözaltında

Soruşturma kapsamında, hakkında yakalama kararı çıkarılan Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun kuzeni Kasım Garipoğlu'nun şoförü İsmail Ahmet Akçay da gözaltına alındı.

Ayrıca Garipoğlu'nun yakalanmasına yönelik Sarıyer'de bir adrese düzenlenen operasyonda, 1 ruhsatlı tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 8 uyuşturucu hap, 4 parça kristal şeklinde uyuşturucu, uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen 51 kartuş kutu, uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen 5 likit, uyuşturucu kullanmaya yarayan çok sayıda aparat, uyuşturucu madde öğütücüsü, üstünde ve altında 100'er dolar bulunan 9 deste boş kağıt ile orta kısımları kesik 19 sahte dolar ele geçirildi. Kasım Garipoğlu adreste bulunamadı.

Garipoğlu'nun mal varlığına el konuldu

Soruşturma kapsamında Kasım Garipoğlu ve Burak Ateş hakkında da yakalama kararı çıkarılırken, Garipoğlu'nun mal varlığına el konulduğu öğrenildi.

Aralarında bir oyuncunun da bulunduğu 8 kişi gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan soruşturma kapsamında, “uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” suçundan Eser K., İsmail Ahmet A. “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak” suçundan oyuncu Saadet Ezgi E. de gözaltına alındı.

Saadet Ezgi E., emniyetteki işlemlerinin ardından saç ve kan örneklerinin alınması için Adli Tıp Kurumu'na (ATK) sevk edildi.

Burada işlemleri tamamlanan Saadet Ezgi E., savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.