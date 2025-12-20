BIST 11.342
DÜNYA

ABD, Suriye'de Şahin Gözü Operasyonu başlattı! 70'ten fazla DEAŞ hedefi vuruldu

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Suriye'nin Palmira kentinde DEAŞ üyesinin düzenlediği ve 2 ABD askeri ile 1 ABD vatandaşının öldüğü saldırının ardından "Şahin Gözü Operasyonu"nun başlatıldığını açıkladı. Hegseth, bunun bir savaş değil, ABD'lileri hedef alanlara yönelik "intikam ilanı" olduğunu vurguladı.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, 13 Aralık'ta Suriye'de terör örgütü DEAŞ üyesinin düzenlediği silahlı saldırıda 2 ABD askeri ve 1 ABD vatandaşının hayatını kaybettiği saldırıya yanıt olarak bölgede "Şahin Gözü Operasyonu'nu (Operation Hawkeye Strike)" başlattıklarını duyurdu.

Hegseth, sosyal medya platformundaki hesabından operasyona ilişkin paylaşımda bulundu. Suriye'nin Palmira kentinde 13 Aralık'ta bir IŞİD mensubunun ABD askerlerine yönelik saldırısına yanıt olarak Washington yönetiminin Suriye'de "Şahin Gözü Operasyonu" başlattığını bildiren Hegseth, bunun bir savaş başlangıcı değil bir "intikam ilanı" olduğunu ifade etti.

Hegseth, "Vahşi saldırının hemen ardından söylediğimiz gibi, dünyanın herhangi bir yerinde ABD'lileri hedef alırsanız, kısa ve endişe dolu hayatınızın geri kalanını ABD'nin sizi avlayacağını, bulacağını ve acımasızca öldüreceğini bilerek geçireceksiniz." ifadelerini kullandı.

ABD, Suriye'de Şahin Gözü Operasyonu başlattı! 70'ten fazla DEAŞ hedefi vuruldu - Resim: 0

"70'ten fazla DEAŞ hedefi vuruldu"

ABD ordusundan, Suriye'deki DEAŞ unsurlarına yönelik başlatılan askeri operasyon ile ilgili detaylı açıklama geldi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan (CENTCOM) yapılan açıklamada, Hawkeye Operasyonu'nun (Şahin Gözü Operasyonu) Suriye'nin Tedmur (Palmira) bölgesinde 2'si asker 3 ABD vatandaşının hayatını kaybettiği DEAŞ saldırısına misilleme olarak ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla başlatıldığı hatırlatılarak, "CENTCOM güçleri, savaş uçakları, saldırı helikopterleri ve ağır silahlarla Suriye'nin merkezindeki birçok noktada 70'ten fazla hedefi vurdu. Ürdün Silahlı Kuvvetleri de savaş uçaklarıyla operasyona destek verdi. Operasyonda, DEAŞ'ın bilinen altyapı ve silah depolarını hedef alan 100'den fazla hassas mühimmat kullanıldı" bilgisi paylaşıldı.

ABD, Suriye'de Şahin Gözü Operasyonu başlattı! 70'ten fazla DEAŞ hedefi vuruldu - Resim: 1

Trump: Suriye hükümeti çabalarımızı destekliyor

Suriye'deki DEAŞ mevzilerine son derece güçlü saldırılar gerçekleştirdiklerini aktaran Trump, "Burası kana bulanmış, pek çok sorunu olan bir yer; ancak DEAŞ ortadan kaldırılabilirse parlak bir geleceğe sahip olabilir" değerlendirmesinde bulundu.

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara'nın ABD'nin DEAŞ'a yönelik operasyonuna destek verdiğini ifade eden Trump, " Suriye'ye yeniden gücünü kazandırmak için çok çalışan bir adamın liderliğindeki Suriye hükümeti, bu çabaları tam olarak destekliyor" dedi.

ABD, Suriye'de Şahin Gözü Operasyonu başlattı! 70'ten fazla DEAŞ hedefi vuruldu - Resim: 2

"Daha önce hiç karşılaşmadığınız kadar sert bir şekilde vurulacaksınız"

ABD'yi ve halkını hedef almayı düşünen terör unsurlarına seslenen Trump, "ABD'ye herhangi bir şekilde saldırır ya da tehdit ederseniz, daha önce hiç karşılaşmadığınız kadar sert bir şekilde vurulacaksınız" uyarısında bulundu.

