Mayıs ayında olması gereken şimdi oldu! Hava sıcaklığı böyle yaptı, üretici tedirgin

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’da mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, bölgede ekilen buğdayların erken boy atmasına neden oldu.

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, hava şartları nedeniyle buğdayın bu yıl erken gelişim gösterdiğini ifade etti. Bu durumun sık karşılaşılan bir tablo olmadığını belirten Arabacı, erken gelişen buğdayın seyrini hava şartlarının belirleyeceğini vurguladı.

Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan da buğdayların hava sıcaklığı dolayısıyla aşırı boy attığını söyledi.

Sıcak hava nedeniyle buğdayın hızla geliştiğini vurgulayan Şaylan, iklim değişikliğinin hububat üretimini de olumsuz etkilediğini dile getirdi.

Ekim ayında başlayan buğday ekiminin kasım ayında sona erdiğini anlatan Şaylan, "Şu an buğdayın don ve kar ile gelişiminin durması gerekiyordu. Hava sıcaklığı dolayısıyla buğday hızla gelişti, nisan ve mayıs aylarında olması gereken boya ulaştı." dedi.

Boy atan buğdayların aşırı kar yağışıyla birlikte büyük zarar görebileceğini ifade eden Şaylan, bu durumun kırılmalara yol açabileceğini kaydetti.

Buğdayın normal şartlarda aralık ayında 10–15 santimetre boylarında olması gerektiğine dikkati çeken Şaylan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geç ekilen buğdaylar bile şu anda olması gereken boyları geçti. Bu kadarını biz de beklemiyorduk. Umarım aşırı kar yağışı olmaz ve buğday sezonunu zararsız şekilde atlatırız. Aşırı kar, boyu yüksek buğday alanlarına büyük zarar verebilir.

Bu durum rekolteyi ve kaliteyi olumsuz etkiler. Buğdayın bu yükseklikte ve bu gelişmişlikte olması uygun değil. Bu mevsimde uyku halinde gelişmeden durması gerekirdi. Hem kökü hem de boyu gelişti. Bu durum hasat sezonunu da erkene çekebilir."

Tekirdağ Ziraat Odası Başkanı İmdat Saygı ise bu yıl buğdayın beklenenden önce gelişmesinin üreticiyi tedirgin ettiğini belirtti.

Üreticinin gözünün buğday tarlalarında olduğunu aktaran Saygı, "Her yıl farklı zorluklarla karşılaşıyoruz. Bu yıl erken gelişim en büyük risklerden biri. Buğdayın erken çıkması üreticimizi strese sokuyor. Havalar hızla değişebiliyor ve bu durum verim ile kalite üzerinde belirsizlik yaratıyor." ifadesini kullandı.