Sadettin Saran'a gözaltı şoku! Villasının bekçisi gözaltına alındı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında dün Çanakkale'nin Ayvacık İlçesi'ne bağlı Kuruoba Köyü'nde jandarma tarafından villasında arama yapılan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran’ın villasının bekçisi H.D. jandarma tarafından gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında ‘uyuşturucu madde temin etme, uyuşturucu madde kullanma ve uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma’ suçlarından ifadeye çağrılan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

VİLLASI DA ARANDI

Yürütülen soruşturma kapsamında Sadettin Saran’ın Ayvacık İlçesi'ne bağlı Kuruoba Köyü'ndeki villasında dün akşam saatlerinde Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince arama yapılmıştı.

BEKÇİSİ GÖZALTINA ALINDI

Devam eden soruşturma kapsamında Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran’ın villasının bekçisi H.D. jandarma tarafından gözaltına alındı. H.D. ifadesi alınmak üzere İstanbul’a götürülecek.

'SUÇ İŞLEMEDİM' DEMİŞTİ

Suç işlemediğini dile getiren Saran, "Destekleyenlere çok teşekkür ederim. Ben dünyanın en iyi insanı mıyım? Hayır. Kusursuz muyum? Hayır. Suç işledim mi? Hayır. Devlet çağırırsa, nerede olursak olalım hemen gelirim. Verilemeyecek hesabımız yok. Başkaları gibi gelmemezlik yapmayız." dedi.

