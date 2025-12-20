Sergen Yalçın 'Rafa Silva' yanıtıyla şaşırttı: Kameralar önünde sert sözler

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti. Siyah beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın maçın ardından Rafa Silva hakkında flaş ifadeler kullandı.

Mücadelenin ardından Sergen Yalçın, Rafa Silva hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.

"Oyunun zor olacağını bekliyorduk. Bu oyun sürpriz değil. İlk yarıda oynadığımız maçlarda oynanan oyunlar sürpriz değil. Ancak kazanmak önemli. Genelde, ülke futbolunda her şey tabelaya, sonuca bağlı. Kazanırsan haklısın mantığı ülkemizde geçerli.

5-6 Türk oyuncuyla oynuyoruz. Bizim kadar oynatan yoktur. 5 altyapı oyuncusuyla sahadaydık. Kolay değil, onlar için de zor. Uzun süre alan oyuncular da değiller. Tempolu oyunda savaşmaları önemli. Taylan'a uzun zaman sonra şans verdik, hatalar oluyor ama normal. Genç oyuncuyla oynayınca hatalar olacak.

Milot'u kenarda, Cerny'i öbür tarafta başlattık, sonra değiştirdik. Tammy sakatlanınca işler zorlaştı çünkü alacağımız oyuncu yok. Oyuncu değiştirirken 10 dakika düşünüyoruz. Beşiktaş hocasıyım bu kadar düşünmemem lazım kenarda.

"RAFA SILVA BOMBASI ELİMDE PATLADI"

"Başarılı mıyız? Değiliz. Taraftarımız da haklı, beklentileri büyük. Şu an şartlar bu. Bu kadar sıkıntıya rağmen 8-10 puan daha fazla bitirebilirdik. 8 taneye yakın direkt bireysel hata yaptık. Beklemediğimiz yerde bomba elimizde patladı, Rafa Silva. Elimde patladı. Aman problem olmasın, oyuncuyu ve taraftarı kaybetmeyelim, ona iyi görün buna iyi görün derken bomba elimde patladı."

"10 ÜZERİNDEN SIFIR"

"Rafa Silva ile ilgili çok fazla şey konuşmak istemiyorum. Aynı yemek önümüze geliyor, konuşmak zorunda kalıyorum. Rafa'nın antrenmanları 10 üzerinden sıfır! Antrenman yapıyor, oynuyor demek doğru değil. Bir futbolcu gibi antrenman yaparsa kapımızı açarız. Mevcut durumda Rafa'ya kapının açık olması mümkün değil."