Sadettin Saran: Devlet çağırırsa nerede olursak olalım, hemen gelirim

Serbest bırakılması sonrası açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, suçsuz olduğuna vurgu yaparken devletin çağırması halinde nerede olursa olsun gelmeye hazır olduğunu söyledi.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında ifadesine başvurulmasının ardından Eyüpspor-Fenerbahçe maçını stadyumdan takip etti. Sadettin Saran, maç sonunda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

'SUÇ İŞLEMEDİM'

Suç işlemediğini dile getiren Saran, "Destekleyenlere çok teşekkür ederim. Ben dünyanın en iyi insanı mıyım? Hayır. Kusursuz muyum? Hayır. Suç işledim mi? Hayır. Devlet çağırırsa, nerede olursak olalım hemen gelirim. Verilemeyecek hesabımız yok. Başkaları gibi gelmemezlik yapmayız." dedi.

'ŞAMPİYON OLMAKTAN BAŞKA ŞANSIMIZ YOK'

Sözlerine devam eden Sadettin Saran, "Taraftarın, bana sahip çıkmasını ömrüm boyunca unutmayacağım. İnşallah şampiyon olacağız ve onları mutlu edeceğiz. İyi ki u camianın bir parçasıyım. Hayatımdaki en büyük onur ve gurur bu kulübün başkanı olmak. Kenetlenmeyi gördünüz... Bizim artık şampiyon olmaktan başka şansımız yok." ifadelerini kullandı.

