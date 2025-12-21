BIST 11.342
HABER /  GÜNCEL

İşte Garipoğlu’nun uyuşturucu partilerinde 'özel ağırlayın' dediği isim

Uyuşturucu soruşturmasında hakkında yakalama kararı olan Kasım Garipoğlu’nun şoförünün telefonundan çıkan "uyuşturucu partilerine katılan ünlüler" listesine dair bomba bir iddia gündeme geldi. İddiaya göre partinin özel ismi Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı uyuşturucu soruşturmasında Kasım Garipoğlu hakkında da yakalama kararı bulunuyor. Garipoğlu'nun şoförü Ahmet Akçay ise kilit isim oldu.

Gözaltına alınan Akçay'ın dijital materyalleri üzerinde yapılan teknik inceleme gizli düzenlenen uyuşturucu partilerinin perde arkası deşifre oldu. A Haber Muhabiri Kadir Mercan'ın aktardığı bilgilere göre, yazışmalarda, Kasım Garipoğlu'nun şoförüne gönderdiği talimatlar şoke etti.

PARTİLERE KATILAN ÜNLÜLERİN LİSTESİ VARMIŞ

Mesaj kayıtlarında, uyuşturucu partilerine davet edilen ünlü isimlerin bir listesinin tutulduğu ve Garipoğlu'nun bu isimlerden bazıları için "özel şekilde ağırlansınlar" ibaresini kullandığı tespit edildi.

DEFNE SAMYELİ'NİN KIZI LİSTEDE

Soruşturmanın en dikkat çeken detaylarından biri ise geçtiğimiz günlerde uyuşturucu testi pozitif çıkan Derin Talu oldu.

Dosyada yer alan iddialara göre Talu, söz konusu listenin üst sıralarında yer alıyor ve Garipoğlu'nun işaret ettiği "özel ağırlanan" isimler arasında bulunuyor.

