Ehliyetsiz sürücü ortalığı birbirine kattı! Polisi alarmı geçirdi

Kırıkkale’de drift atarak polisin "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz genç sürücü, film sahnelerini aratmayan kovalamaca sonucu sokakta yakalandı. Polis ekiplerince etkisiz hale getirilen sürücüye 86 bin 763 lira idari para cezası uygulanırken, otomobil de 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Kırıkkale’de Ş.Ş. (18) yönetimindeki 71 AEK 671 plakalı Tofaş otomobil, Millet Bulvarı üzerindeki bir kavşakta drift atması üzerine polis ekiplerini alarma geçirdi.

"Dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü, kovalamaca sırasında seyir halindeki ve park halindeki araçlara çarparak 688. Sokağa girdi. Sürücü, geri manevra yaparak bu kez ekip aracına çarptı.

POLİSİ PEŞİNE TAKTI, ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI!

Sokakta sıkışan sürücü, trafik ekibince araçtan indirilerek etkisiz hale getirildi. Film sahnesini aratmayan anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Olayda maddi hasar oluşurken, çevrede kısa süreli panik yaşandı.

EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ OLAY YERİNDE GÖZALTINA ALINDI

Sürücü Ş.Ş.’ye ilgili maddelerden toplam 86 bin 763 lira idari para cezası uygulandı. Otomobil ise 60 gün süreyle trafikten men edildi. Trafik ekiplerince olay yerinde yapılan incelemenin ardından araç otoparka çekildi.