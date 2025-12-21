BIST 11.342
DOLAR 42,80
EURO 50,16
ALTIN 5.972,23
HABER /  GÜNCEL

Ehliyetsiz sürücü ortalığı birbirine kattı! Polisi alarmı geçirdi

Ehliyetsiz sürücü ortalığı birbirine kattı! Polisi alarmı geçirdi

Kırıkkale’de drift atarak polisin "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz genç sürücü, film sahnelerini aratmayan kovalamaca sonucu sokakta yakalandı. Polis ekiplerince etkisiz hale getirilen sürücüye 86 bin 763 lira idari para cezası uygulanırken, otomobil de 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Abone ol

Kırıkkale’de Ş.Ş. (18) yönetimindeki 71 AEK 671 plakalı Tofaş otomobil, Millet Bulvarı üzerindeki bir kavşakta drift atması üzerine polis ekiplerini alarma geçirdi.

"Dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü, kovalamaca sırasında seyir halindeki ve park halindeki araçlara çarparak 688. Sokağa girdi. Sürücü, geri manevra yaparak bu kez ekip aracına çarptı.

POLİSİ PEŞİNE TAKTI, ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI!

Sokakta sıkışan sürücü, trafik ekibince araçtan indirilerek etkisiz hale getirildi. Film sahnesini aratmayan anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Olayda maddi hasar oluşurken, çevrede kısa süreli panik yaşandı.

EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ OLAY YERİNDE GÖZALTINA ALINDI

Sürücü Ş.Ş.’ye ilgili maddelerden toplam 86 bin 763 lira idari para cezası uygulandı. Otomobil ise 60 gün süreyle trafikten men edildi. Trafik ekiplerince olay yerinde yapılan incelemenin ardından araç otoparka çekildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Bir il bunu konuşuyor! Mezarlıkta şüpheli ölüm! İki genç ölü bulundu
Bir il bunu konuşuyor! Mezarlıkta şüpheli ölüm! İki genç ölü bulundu
Orta Doğu yine karışacak! Netanyahu yine durmuyor planı Trump'a sunacak
Orta Doğu yine karışacak! Netanyahu yine durmuyor planı Trump'a sunacak
Sadettin Saran'a gözaltı şoku! Villasının bekçisi gözaltına alındı!
Sadettin Saran'a gözaltı şoku! Villasının bekçisi gözaltına alındı!
TÜSİAD'a yeni başkan geliyor! Tek aday Ozan Diren
TÜSİAD'a yeni başkan geliyor! Tek aday Ozan Diren
Gece yarısı katliam gibi kaza! 5 kişi hayatını kaybetti
Gece yarısı katliam gibi kaza! 5 kişi hayatını kaybetti
Bakan Fidan'dan 'Gazze' sözleri! 'Türkiye'nin kırmızı çizgisidir'
Bakan Fidan'dan 'Gazze' sözleri! 'Türkiye'nin kırmızı çizgisidir'
Trabzonspor'dan Fenerbahçe Beko'ya tarihi fark
Trabzonspor'dan Fenerbahçe Beko'ya tarihi fark
Sergen Yalçın 'Rafa Silva' yanıtıyla şaşırttı: Kameralar önünde sert sözler
Sergen Yalçın 'Rafa Silva' yanıtıyla şaşırttı: Kameralar önünde sert sözler
Mersin'de abartı egzoz kullananlara ceza yağdı
Mersin'de abartı egzoz kullananlara ceza yağdı
Rafa Silva'dan Beşiktaş taraftarını çıldırtan tavır!
Rafa Silva'dan Beşiktaş taraftarını çıldırtan tavır!
Bakan Göktaş: Çocuklarımıza daha güvenli bir dijital dünya sunmak istiyoruz
Bakan Göktaş: Çocuklarımıza daha güvenli bir dijital dünya sunmak istiyoruz
Sadettin Saran: Devlet çağırırsa nerede olursak olalım, hemen gelirim
Sadettin Saran: Devlet çağırırsa nerede olursak olalım, hemen gelirim