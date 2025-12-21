Bir il bunu konuşuyor! Mezarlıkta şüpheli ölüm! İki genç ölü bulundu

Osmaniye'de bir mezarlıkta park halinde duran otomobilin içinde 19 ve 17 yaşlarındaki iki kişinin cansız bedeni bulundu. Gençlerin şüpheli ölümünü aydınlatmak için geniş çaplı inceleme başlatan polis ekipleri, çevredeki kamera görüntülerini incelemeye aldı.

Olay, akşam saatlerinde Osmaniye Asri Mezarlığı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mezarlık içerisinde park halinde bulunan bir araçta iki kişinin hareketsiz yattığı görüldü.

Durumu fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İKİ GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, araç içerisinde bulunan Veysel Ç. (19) ile Eylül K.’nin (17) hayatını kaybettiği belirlendi.

Gençlerin cenazeleri, olay yerinde savcılık ve polis ekiplerince yapılan incelemenin ardından kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



CİNAYET Mİ, İNTİHAR MI?

Olayın cinayet ya da intihar olup olmadığının belirlenmesi için çalışma başlatan polis ekipleri, mezarlık ve çevresindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.