BIST 11.342
DOLAR 42,80
EURO 50,16
ALTIN 5.972,23
HABER /  GÜNCEL

Bir il bunu konuşuyor! Mezarlıkta şüpheli ölüm! İki genç ölü bulundu

Bir il bunu konuşuyor! Mezarlıkta şüpheli ölüm! İki genç ölü bulundu

Osmaniye'de bir mezarlıkta park halinde duran otomobilin içinde 19 ve 17 yaşlarındaki iki kişinin cansız bedeni bulundu. Gençlerin şüpheli ölümünü aydınlatmak için geniş çaplı inceleme başlatan polis ekipleri, çevredeki kamera görüntülerini incelemeye aldı.

Abone ol

Olay, akşam saatlerinde Osmaniye Asri Mezarlığı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mezarlık içerisinde park halinde bulunan bir araçta iki kişinin hareketsiz yattığı görüldü.

Durumu fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İKİ GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, araç içerisinde bulunan Veysel Ç. (19) ile Eylül K.’nin (17) hayatını kaybettiği belirlendi.

Gençlerin cenazeleri, olay yerinde savcılık ve polis ekiplerince yapılan incelemenin ardından kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


CİNAYET Mİ, İNTİHAR MI?

Olayın cinayet ya da intihar olup olmadığının belirlenmesi için çalışma başlatan polis ekipleri, mezarlık ve çevresindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Orta Doğu yine karışacak! Netanyahu yine durmuyor planı Trump'a sunacak
Orta Doğu yine karışacak! Netanyahu yine durmuyor planı Trump'a sunacak
Sadettin Saran'a gözaltı şoku! Villasının bekçisi gözaltına alındı!
Sadettin Saran'a gözaltı şoku! Villasının bekçisi gözaltına alındı!
TÜSİAD'a yeni başkan geliyor! Tek aday Ozan Diren
TÜSİAD'a yeni başkan geliyor! Tek aday Ozan Diren
Gece yarısı katliam gibi kaza! 5 kişi hayatını kaybetti
Gece yarısı katliam gibi kaza! 5 kişi hayatını kaybetti
Bakan Fidan'dan 'Gazze' sözleri! 'Türkiye'nin kırmızı çizgisidir'
Bakan Fidan'dan 'Gazze' sözleri! 'Türkiye'nin kırmızı çizgisidir'
Trabzonspor'dan Fenerbahçe Beko'ya tarihi fark
Trabzonspor'dan Fenerbahçe Beko'ya tarihi fark
Sergen Yalçın 'Rafa Silva' yanıtıyla şaşırttı: Kameralar önünde sert sözler
Sergen Yalçın 'Rafa Silva' yanıtıyla şaşırttı: Kameralar önünde sert sözler
Mersin'de abartı egzoz kullananlara ceza yağdı
Mersin'de abartı egzoz kullananlara ceza yağdı
Rafa Silva'dan Beşiktaş taraftarını çıldırtan tavır!
Rafa Silva'dan Beşiktaş taraftarını çıldırtan tavır!
Bakan Göktaş: Çocuklarımıza daha güvenli bir dijital dünya sunmak istiyoruz
Bakan Göktaş: Çocuklarımıza daha güvenli bir dijital dünya sunmak istiyoruz
Sadettin Saran: Devlet çağırırsa nerede olursak olalım, hemen gelirim
Sadettin Saran: Devlet çağırırsa nerede olursak olalım, hemen gelirim
Özgür Özel: CHP geldiğinde bugünkü parayla asgari ücret 39 bin lira olacak
Özgür Özel: CHP geldiğinde bugünkü parayla asgari ücret 39 bin lira olacak