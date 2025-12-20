Rafa Silva'dan Beşiktaş taraftarını çıldırtan tavır!

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş, sahasında Rizespor'u konuk etti. Haftalar sonra kadroya alınan Rafa Silva, ısınma hareketlerindeki isteksiz görüntüsü sebebiyle protesto edildi.Abone ol
Siyah-beyazlı takımda ligde son olarak Fenerbahçe derbisinde görev yapan Rafa Silva, 48 gün sonra maç kadrosuna alındı.
Rafa Silva'nın ısınma hareketleri sırasındaki isteksiz görüntüsü dikkat çekti.
Beşiktaş taraftarı, Tüpraş Stadyumu'nda maç kadrosu açıklanırken Rafa Silva'yı ıslıkladı.