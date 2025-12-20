BIST 11.342
Mersin'de abartı egzoz kullananlara ceza yağdı

Mersin'de abartı egzoz kullananlara ceza yağdı

Mersin'de, "abartı egzoz" tespit edilen 71 aracın sürücüsüne 657 bin 957 lira ceza verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde trafik denetimi yapıldı.

Denetimlerde, 37'si motosiklet olmak üzere 71 araçta "abartı" olarak tabir edilen ve aşırı ses çıkaran egzoz bulunduğu tespit edildi.

Mevzuata aykırı teknik değişikte bulunup çevredekileri rahatsız edici gürültü yapan araçlar trafikten menedilirken sürücülere toplam 657 bin 957 lira ceza uygulandı.

Trafik kurallarına uymayan, çevreyi ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren hiçbir davranışa izin verilmeyeceği, vatandaşların can ve mal güvenliği için denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

