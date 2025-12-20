Yapay zekâ, internet devrimini geride bırakacak!

Radyo Trafik Ankara’da yayınlanan Teknoloji Trafiği programı, yapay zekâ ve teknolojide yaşanan büyük dönüşümü uzman görüşleriyle ele alıyor. Programın sunucusu Balcı, yapay zekâ çağının geri dönülmez biçimde başladığını vurgulayarak, Türkiye’nin teknolojiyi tüketen değil üreten ülkeler arasında yer alması gerektiğine dikkat çekti.

Radyo Trafik Ankara’da yayınlanan Teknoloji Trafiği Programı, teknolojinin nabzını Ankara’dan tutuyor.

Programın bilim ve teknoloji alanında ‘yayıncılık bağlamında’ önemli bir eksiği giderdiğini belirten Balcı, şu açıklamalarda bulundu: “Bazılarımız tam manasıyla idrak edemese de teknoloji ve yapay zekâ yüzyılı başladı. Yapay zekânın son birkaç yılda kaydettiği ilerlemeler, internet devrimini çoktan geride bıraktı. Yapay zekâ ile yaşanacak bu değişimin öncekilere kıyasla çok daha büyük olacağına inanıyorum. Yapay zekâ yazılımları, önümüzdeki 5-10 yıl içerisinde bilgisayar başında yapılan işlerin tamamını gerçekleştirebilecek. Bu süre zarfında hangi mesleklerin ayakta kalacağı hangilerinin yok olup gideceği konusunda bugünden bir şey söylemek çok güç. Görsel ve metinsel bağlamda insan zihni yepyeni bir aşamaya evriliyor. Dahası, bu değişim bir kez başladıktan sonra artık geri dönüşü de olmayacak!”

“Teknolojiyi Tüketen Değil Üreten Olmalıyız”

Teknolojinin; insan yaşamının, ekonominin ve sosyolojinin ayrılmaz bir parçası olduğunu belirten Balcı, sözlerine şu şekilde devam etti: “Günümüz dünyasının başat aktörlerine bakın tamamı teknolojiye yön veren ülkeler… Birkaç dâhi yazılımcının bir araya gelerek oluşturduğu teknolojiler, ekonomiden, siyasete ve sosyal hayata kadar birçok konuda yaşamı yeniden dizayn ediyor. Alphabet ( Google- Youtube) ve META’nın ( Facebook ve Instagram) yıllık reklam gelirlerinin toplamı trilyon dolara yaklaşıyor. Bu ekonomik güç sayesinde çok kritik ve önemli kabiliyete hükmetme şansına sahipler. Buradaki matematik bize aslında neden teknoloji yatırımlarına ağırlık vermemiz gerektiğini net bir şekilde gösteriyor. Ancak burada önemli olan sadece teknolojiyi takip etmek değil, artık bir adım daha öteye geçerek teknolojinin takip edildiği ülkelerden bir tanesi hâline gelebilmektir diye düşünüyorum. "

“Bir Kişi Ülkenin Kaderini Değiştirebilir”

Harekete geçmek için bir kişinin çok önemli olduğuna dikkat çeken Balcı, “Başlamak için bir kişi çok önemli ancak şöyle bir durum karşımıza çıkıyor: ‘Adamlar almış başını gitmiş artık ne yapabiliriz?’ Bu düşünce bizi hiçbir yere götürmez ve dahası köleleştirir. Türkiye’de 1920’li yılların başında uçak fabrikaları kuruldu fakat bunlar çeşitli gerekçelerle kapatıldı. Sonrasında ise neredeyse yüz yıl beklemek zorunda kaldık. Ancak şimdi bakıyorsunuz ki TAI, Milli Muharip Uçağı (MMU) yaptı ve test uçuşlarına devam ediyor. 2030’lu yıllarda TSK envanterine girecek. Öte yandan Selçuk Bayraktar ve ekibinin yaptığı SİHA’lar var. Fayda maliyet açısında dünyanın en iyileri arasında… Belki de en iyisi. Dolayısıyla özgüvenimizi tazelemek işleri kotaracak o bir kişiyi bulmak, gençlere, çocuklara ve yediden yetmişe herkese teknolojiyi sevdirmek, bir farkındalık oluşturmak bu programın en önemli amaçları arasında yer alıyor.” ifadelerini kullandı.

“Türkiye’nin Savunma Sanayindeki Önemli Bürokratlarını Yayınımıza Bekliyoruz”

Teknoloji Trafiği programında dinleyenler tarafından ‘savunma sanayii’ konularındaki yayınlar konusunda yoğun bir talep olduğunu belirten Balcı, “Dinleyicilerimiz savunma sanayii konularına epeyi meraklı. Biz de elimizden geldiğince bu konuları işlemeye çalışıyoruz. Hatta onların bu isteğine binaen Türkiye’nin gözbebeği kurumlarının başında olan ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN ve TAI Genel Müdürlerini buradan yayınlarımıza davet emiş olayım. Gelirlerse ağırlamaktan onur duyarız. Bunu da sizin aracılığınızla bir kez daha ifade etmiş oldum. Bize de bu fırsatı tanıdığınız için size ve tüm internet haber ailesine teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.