Fenerbahçe, deplasmanda Eyüpspor'u 3-0'lık skorla mağlup etti

Süper Lig'in 17. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, deplasmanda Eyüpspor'u 3-0'lık skorla mağlup etti ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Süper Lig’de 2025-2026 sezonunun heyecanı yaşanıyor. Ligin 17. hafta mücadelesinde Orhan Ak’ın çalıştırdığı Eyüpspor ile Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, hakem Ali Yılmaz’ın düdük çaldığı maçta Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe, konuk olduğu rakibini 3-0'lık skorla mağlup ederek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

ÜÇ GOLLÜ GALİBİYET

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Anderson Talisca ve 34. dakikada Marco Asensio ve 76. dakikada Jhon Duran kaydetti.

FENERBAHÇE MAÇ FAZLASIYLA LİDER

Bu sonuçla birlikte ligin ilk yarısını namağlup kapatan tek takım olan Fenerbahçe, puanını 39'a yükseltti ve maç fazlasıyla birlikte Galatasaray ile puanını eşitledi ve 1. sırada konumlandı.

Bu sezon 10. mağlubiyetini alan Eyüpspor ise 13 puanda kaldı ve 17. sırada yer aldı.

SIRADAKİ MAÇLAR

Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak. Eyüpspor ise Konyaspor'a konuk olacak.

