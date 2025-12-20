Beşiktaş - Çaykur Rizespor Süper Lig maçı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında bugün Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Abone ol

Süper Lig'de oynadığı 16 maçta 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan Beşiktaş, haftaya 26 puanla 5. sırada girdi.

Beşiktaş 1-0 Çaykur Rizespor (CANLI SKOR)

Ligde çıktığı son 5 maçta 2 kez sahadan galip ayrılan, 3 defa da rakipleriyle eşitliği bozamayan siyah-beyazlı takım, Karadeniz ekibini yenerek ilk yarıyı 3 puanla tamamlamayı hedefliyor.

Beşiktaş'ta 5 eksik var

Siyah-beyazlılarda 5 oyuncu, Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyecek.

Beşiktaş'ta tedavisi süren Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun yanı sıra sakatlıkları bulunan Jota Silva ile Cengiz Ünder, Karadeniz ekibi karşısında formasından uzak kalacak.

Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele edecek ülkelerinin milli takım kamplarına katılan Wilfred Ndidi ile El Bilal Toure de Çaykur Rizespor müsabakasında görev yapamayacak. Ayrıca Toure'nin Trabzonspor maçında gördüğü kırmızı karttan dolayı 2 maç men cezası da bulunuyor.

Muhtemel 11'ler

Beşiktaş: Ersin, Taylan, Paulista, Djalo, Rıdvan, Demir Ege, Kartal, Orkun, Cerny, Rashica, Abraham.

Çaykur Rizespor: Erdem, Taha, Mocsi, Samet, Hojer, Papanikolaou, Laçi, Olawoyin, Sakyi, Augusto, Sowe.