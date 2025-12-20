DEM Parti heyetinden AK Parti'ye ziyaret

DEM Parti İmralı Heyeti, Meclis'te AK Parti Grubu'nu ziyaret etti. Terörsüz Türkiye sürecinin konuşulduğu ziyaretin ardından açıklama yapan Abdullah Güler, "Detaylı değerlendirmeler yaptık. Karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk." dedi. Pervin Buldan ise, "Çok verimli bir görüşme olduğunu özellikle ifade etmek istiyorum." ifadesini kullandı.

DEM Parti İmralı Heyeti Üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol, TBMM’de AK Parti Grubunu ziyaret ederek Grup Başkanı Abdullah Güler, Genel Başkanvekili Efkan Ala ve Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten oluşan heyetle görüştü. Görüşme sonrası yapılan ortak açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Abdullah Güler: Detaylı değerlendirmeler yaptık

DEM Parti heyetinin geçen hafta siyasi partilere yönelik olarak yaptığı ziyaretler kapsamında bu hafta itibarıyla da kendileriyle randevulaşmıştık. Ben Meclis Başkanvekilimiz Pervin Hanım'a, değerli Mithat Hocama ve Özgür Bey'e çok teşekkür ediyorum. Tabii bu hafta, 5 Ağustos'ta toplantılarına başlayan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonuna siyasi partiler bugüne kadar yapılan çalışmalarına yönelik raporlarını sundu. En son biz de Meclis Başkanlığına dün arz etmiş olduk. Bu kapsamda da detaylı değerlendirmeler yaptık. Karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Daha sonraki dönemlerde detaylı açıklamalar yaparız.

Pervin Buldan: Hukuki zemine ihtiyaç olan bir döneme girdik

Adalet ve Kalkınma Partisi heyetine bizi ağırladıkları için çok teşekkür ediyoruz. Çok verimli bir görüşme olduğunu özellikle ifade etmek istiyorum. Bir yılı aşkın süredir devam eden süreçle alakalı gelinen aşamayı detaylı bir şekilde istişare ettik, konuştuk, tartıştık, önerilerimizi sunduk. Heyet üyeleri bu konudaki görüşlerini gerçekten çok samimi bir şekilde ifade ettiler. Biz şunun altını önemle çizmek istiyoruz. Barış hukuksuz olmaz. O yüzden hukuki bir zemine ihtiyaç olan bir döneme girdik. Yeni bir aşamaya girdik. Böyle ifade edebiliriz. Bu aşamada da gelinen süreçte yine istişarelerimiz devam edecek, görüşmelerimiz devam edecek. Sürekli bir araya gelip bu konuyu nihayete erdirme konusunda da hemfikir olduk diyebilirim.

Mithan Sancar: Sürecin geldiği aşama ve bundan sonraki evreleri konusunda fikir alışverişinde bulunduk

Pek çok konuyu ayrıntılı olarak konuşma imkanı bulduğumuz bir görüşme oldu. Sürecin geldiği aşama ve bundan sonraki evreleri konusunda fikir alışverişinde bulunduk. Bu önümüzdeki dönem, gerçekten hassasiyet ve özenle yürütülmesi gereken bir dönem. Hukuksal zemini birlikte oluşturmanın önemi çok açık. Burada siyasal mutabakatın ve toplumsal uzlaşmanın öneminin altını bir kez daha çizdik. Sizin huzurunuzda da hukuksal düzenlemeleri ve sürecin işleyişini siyasal mutabakatla ve en geniş toplumsal uzlaşıyla yürütmenin hayati bir önem taşıdığını dile getirelim. Ziyaretlerimiz devam edecek. Siyasi parti görüşmelerimizi sürdüreceğiz. Sonrasında Adalet Bakanı ve Meclis Başkanı ile görüşmelerimiz olacak. Sonrasında da Sayın Cumhurbaşkanı ile bir görüşme planlıyoruz.