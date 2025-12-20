BIST 11.342
DOLAR 42,80
EURO 50,16
ALTIN 5.972,23
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç tutuklandı

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç tutuklandı

"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Murat Övüç tutuklandı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca Murat Övüç'ün sosyal medyada başörtüsü takarak video paylaşması üzerine soruşturma başlatıldı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan Övüç, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliği, Övüç'ün "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla tutuklanmasına karar verdi.

Murat övüç'ün paylaşımından kareler şöyle:

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç tutuklandı - Resim: 0

