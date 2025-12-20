Bakanlık 2 ili uyardı: Kuvvetli yağış geliyor!

İçişleri Bakanlığı, Muğla ve Antalya için "sarı" kodlu kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgiye göre yarın gece saatlerinden itibaren Muğla'nın doğusu ile sabah saatlerinden itibaren Antalya'da kuvvetli yağış beklendiği bildirildi.

Vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve kıyı kesimlerde hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması, yetkili mercilerin uyarılarının dikkate alınması istendi.