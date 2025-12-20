Bakan Murat Kurum açıkladı! Yüzyılın Konut Projesi'nde başvuru sayısı belli oldu

Hatay'da konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yüzyılın Konut Projesi'ne toplam 8 milyon 840 bin kişinin başvurduğunu, geçerli başvuru sayısının ise 5 milyon 242 bin olduğunu duyurdu.

Yüzyılın Konut Projesi'ne başvurular dün sona erdi. Hatay'da konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Süreç boyunca 8 milyon 840 bin vatandaşımız kampanyamıza başvurmuştur. Hem e-Devlet hem banka başvurularıyla tüm kriterlere uyarak geçerli olan başvuru sayısı ise 5 milyon 242 bindir. En çok başvuru aldığımız il İstanbul, onu Ankara ve İzmir izliyor. Yine en çok başvuruda bulunulan kategori ise gençlerimiz. Görüyoruz ki bu projemiz gençlerimiz için umut olmuş. 1 milyon 326 bin gencimiz ev sahibi olmak için başvurmuştur. Bu başvuru oranı da gösteriyor ki; milletimiz projemize inanmıştır. Devletine, liderine bir kez daha güvenmiştir." açıklamasında bulundu.

"Bu güveni 23 yıldır olduğu gibi yine boşa çıkarmayacağız"

Bakan Kurum, "Biz de Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde bu güveni 23 yıldır olduğu gibi yine boşa çıkarmayacak, bugüne kadar yüz akı kuruluşumuz TOKİ’mizle 1 milyon 750 bin konut gibi sosyal konut projelerimizde nasıl teslim ettiysek, bu evleri de en kısa sürede tamamlayacak hak sahibi kardeşlerimize teslim edeceğiz. 81 ilde inşa edeceğimiz 500 bin konut için 29 Aralık’ta, yıl bitmeden ilk kuralarımızı çekmeye başlıyoruz." ifadelerini kullandı.