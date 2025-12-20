BIST 11.342
DOLAR 42,80
EURO 50,16
ALTIN 5.972,23
HABER /  EKONOMİ

Bakan Murat Kurum açıkladı! Yüzyılın Konut Projesi'nde başvuru sayısı belli oldu

Bakan Murat Kurum açıkladı! Yüzyılın Konut Projesi'nde başvuru sayısı belli oldu

Hatay'da konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yüzyılın Konut Projesi'ne toplam 8 milyon 840 bin kişinin başvurduğunu, geçerli başvuru sayısının ise 5 milyon 242 bin olduğunu duyurdu.

Abone ol

Yüzyılın Konut Projesi'ne başvurular dün sona erdi. Hatay'da konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Süreç boyunca 8 milyon 840 bin vatandaşımız kampanyamıza başvurmuştur. Hem e-Devlet hem banka başvurularıyla tüm kriterlere uyarak geçerli olan başvuru sayısı ise 5 milyon 242 bindir. En çok başvuru aldığımız il İstanbul, onu Ankara ve İzmir izliyor. Yine en çok başvuruda bulunulan kategori ise gençlerimiz. Görüyoruz ki bu projemiz gençlerimiz için umut olmuş. 1 milyon 326 bin gencimiz ev sahibi olmak için başvurmuştur. Bu başvuru oranı da gösteriyor ki; milletimiz projemize inanmıştır. Devletine, liderine bir kez daha güvenmiştir." açıklamasında bulundu.

"Bu güveni 23 yıldır olduğu gibi yine boşa çıkarmayacağız"

Bakan Kurum, "Biz de Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde bu güveni 23 yıldır olduğu gibi yine boşa çıkarmayacak, bugüne kadar yüz akı kuruluşumuz TOKİ’mizle 1 milyon 750 bin konut gibi sosyal konut projelerimizde nasıl teslim ettiysek, bu evleri de en kısa sürede tamamlayacak hak sahibi kardeşlerimize teslim edeceğiz. 81 ilde inşa edeceğimiz 500 bin konut için 29 Aralık’ta, yıl bitmeden ilk kuralarımızı çekmeye başlıyoruz." ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Dışişleri Sözcüsü Keçeli'den Miami'deki Gazze konulu toplantıya ilişkin açıklama
Dışişleri Sözcüsü Keçeli'den Miami'deki Gazze konulu toplantıya ilişkin açıklama
Eski Pakistan Başbakanı İmran Han ile eşine verilen hapis cezası belli oldu
Eski Pakistan Başbakanı İmran Han ile eşine verilen hapis cezası belli oldu
Bakanlık 2 ili uyardı: Kuvvetli yağış geliyor!
Bakanlık 2 ili uyardı: Kuvvetli yağış geliyor!
İsrail, ateşkese rağmen Gazze'ye topçu ve helikopter saldırısı düzenledi
İsrail, ateşkese rağmen Gazze'ye topçu ve helikopter saldırısı düzenledi
Esenyurt'ta kaçak kanatlı et sattığı belirlenen işletme kapatıldı: 1 ton et imha edildi
Esenyurt'ta kaçak kanatlı et sattığı belirlenen işletme kapatıldı: 1 ton et imha edildi
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran adliyede ifade verdi Saran'ın saç ve kan örneği alınıyor
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran adliyede ifade verdi Saran'ın saç ve kan örneği alınıyor
Vakıf üniversiteleriyle ilgili önemli karar 3 yılda üniversite mezuniyeti için tarih verildi YÖK Başkanı açıkladı
Vakıf üniversiteleriyle ilgili önemli karar 3 yılda üniversite mezuniyeti için tarih verildi YÖK Başkanı açıkladı
Alanya Doğu Çevre Yolu'nun bir kısmı hizmete açıldı! Bakan Uraloğlu: Seyahat süresi 10 dakikaya düşecek
Alanya Doğu Çevre Yolu'nun bir kısmı hizmete açıldı! Bakan Uraloğlu: Seyahat süresi 10 dakikaya düşecek
Anthony Joshua, Jake Paul'u nakavt etti! Paul'un çenetesi kırıldı
Anthony Joshua, Jake Paul'u nakavt etti! Paul'un çenetesi kırıldı
Okan Karacan'dan gözaltı yorumu! "Bu bir gözaltı değildi..."
Okan Karacan'dan gözaltı yorumu! "Bu bir gözaltı değildi..."
Malatya'da dereye giren genç boğuldu
Malatya'da dereye giren genç boğuldu
Emine Erdoğan'dan Bağımsızlık Öncüleri Zirvesi'ne ilişkin paylaşım
Emine Erdoğan'dan Bağımsızlık Öncüleri Zirvesi'ne ilişkin paylaşım