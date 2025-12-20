Asal Araştırma'dan 'Türkiye'nin sorunlarını kim çözer' anketi
Asal Araştırma'nın yaptığı toplumsal araştırma çalışmasında Türkiye'nin en önemli sorunu 'ekonomi ve hayat pahalılığı' çıkarken, bu sorunu hangi parti çözer sorusuna gelen cevapların yüzde 20,4'ü AK Parti oldu.
Türkiye siyasetinde hareketli günler yaşanıyor.
Terörsüz Türkiye yolunda çalışmalar ivme kazanırken bir yandan da uyuşturucu başta olmak üzere yolsuzlukla mücadele soruşturmaları sürüyor.
Bu süreçte seçmenin nabzı da tutuluyor.
ASAL ARAŞTIRMA SORDU
Bu kapsamda Asal Araştırma, son anket verilerini paylaştı.
Bin 895 kişi ile 5-14 Aralık tarihleri arasında yapılan çalışmada, Türkiye'nin en önemli sorunları ve bunu çözebilecek siyasi partiler soruldu.
TÜRKİYE'NİN EN ÖNEMLİ SORUNU NEDİR?
Katılımcılara sorulan "Sizce Türkiye'nin en önemli sorunu nedir?" sorusuna gelen cevapların başında yüzde 56,1 ile ekonomi ve hayat pahalılığı geldi.
İşte ankette verilen cevaplar:
- Ekonomi/Hayat Pahalılığı: Yüzde 56,1
- Adaletsizlik: Yüzde 11,2
- Hükümetin başarısız politikaları: Yüzde 5,0
- İşsizlik/İstihdam: Yüzde 4,8