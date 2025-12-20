BIST 11.342
DOLAR 42,80
EURO 50,16
ALTIN 5.972,23

Asal Araştırma'dan 'Türkiye'nin sorunlarını kim çözer' anketi

|
Asal Araştırma'dan 'Türkiye'nin sorunlarını kim çözer' anketi

Asal Araştırma'nın yaptığı toplumsal araştırma çalışmasında Türkiye'nin en önemli sorunu 'ekonomi ve hayat pahalılığı' çıkarken, bu sorunu hangi parti çözer sorusuna gelen cevapların yüzde 20,4'ü AK Parti oldu.

Asal Araştırma'dan 'Türkiye'nin sorunlarını kim çözer' anketi - Resim: 1

Türkiye siyasetinde hareketli günler yaşanıyor.

Terörsüz Türkiye yolunda çalışmalar ivme kazanırken bir yandan da uyuşturucu başta olmak üzere yolsuzlukla mücadele soruşturmaları sürüyor.

Bu süreçte seçmenin nabzı da tutuluyor.

18
Asal Araştırma'dan 'Türkiye'nin sorunlarını kim çözer' anketi - Resim: 2

ASAL ARAŞTIRMA SORDU

Bu kapsamda Asal Araştırma, son anket verilerini paylaştı. 

Bin 895 kişi ile 5-14 Aralık tarihleri arasında yapılan çalışmada, Türkiye'nin en önemli sorunları ve bunu çözebilecek siyasi partiler soruldu.

28
Asal Araştırma'dan 'Türkiye'nin sorunlarını kim çözer' anketi - Resim: 3

TÜRKİYE'NİN EN ÖNEMLİ SORUNU NEDİR?


Katılımcılara sorulan "Sizce Türkiye'nin en önemli sorunu nedir?" sorusuna gelen cevapların başında yüzde 56,1 ile ekonomi ve hayat pahalılığı geldi.

İşte ankette verilen cevaplar:

38
Asal Araştırma'dan 'Türkiye'nin sorunlarını kim çözer' anketi - Resim: 4

- Ekonomi/Hayat Pahalılığı: Yüzde 56,1

- Adaletsizlik: Yüzde 11,2

- Hükümetin başarısız politikaları: Yüzde 5,0

- İşsizlik/İstihdam: Yüzde 4,8

48