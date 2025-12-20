Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: 300 metre uzunluğundaki uçak gemimizin inşa süreçlerini başlattık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "TCG Anadolu'nun ağabeyi olacak, 300 metre uzunluğundaki uçak gemimizin inşa süreçlerini başlattık." dedi. Savunma sanayi ihracatında dünyada 11. sıraya yükseldiklerini belirten Erdoğan, geçen yılın aynı dönemine göre ihracatın yüzde 30 artarak 7 milyar 445 milyon dolara ulaştığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda Deniz Platformlarının Hizmete Giriş, Bayrak Çekme ve İlk Sac Kesim Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları:

Savunma sanayii alanında yürüttüğümüz her projede ürün geliştirmekle kalmıyor ekosistemi ve teknoloji üretim kapasitesini de büyütmeyi hedefliyoruz.

Havada güçlü olmadan, denizde etkin olmadan, karada caydırıcı olamazsınız. Hamdolsun biz tüm bu alanlarda çok güçlü bir varlık gösteriyoruz.

Araştırma geliştirme çalışmalarından tasarıma, yazılımdan seri üretime tüm süreçleri yerli ve milli kaynaklarımızla yürütüyoruz.

"Savunma ihracatında dünyanın en büyük 11'inci ülkesiyiz"

Şu anda savunma ihracatında dünyanın en büyük 11'inci ülkesiyiz. Son 11 aylık dönemde savunma ve havacılık ihracatımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30 artarak 7 milyar 445 milyon dolara ulaştı.

Dünyada kendi savaş gemisini geliştirip denize indiren 10 ülkeden biri Türkiye'dir.

"Uçak gemisinin inşa sürecini başlattık"

TCG Anadolu'nun ağabeyi olacak, 300 metre uzunluğundaki uçak gemimizin inşa süreçlerini başlattık.

Sağa sola karamsarlık aşılayan felaket tellallarına lütfen kulak asmayın. Biz bugüne kadar ne yaptıysak, unutmayın bunlara rağmen yaptık.

"Başka müjdelerimiz olacak"

Başka müjdelerimiz olacak. Karada, denizde, havada ve elbette siber vatanda caydırıcılığımızı artıracak projeleri tek tek devreye alacağız.

Biz hak ve hukukunun çiğnenmesine müsaade etmeyen ve asla etmeyecek olan bir ülkeyiz.