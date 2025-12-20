Meteoroloji'den Akdeniz için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Akdeniz için fırtına uyarısında bulundu. Batı Akdeniz'in doğusu ile Doğu Akdeniz'in doğusunun güneyinde, rüzgarın fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahmine göre; Batı Akdeniz'in doğusunda rüzgarın, yarın öğle saatlerinden sonra doğu ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.Fırtınanın pazartesi öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Doğu Akdeniz'in doğusunun güneyinde ise rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.Fırtınanın pazartesi öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.