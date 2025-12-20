Sadettin Saran serbest bırakıldı

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, ifadesinin ardından yurt dışı çıkış yasağı koyularak adli kontrol uygulanması talebiyle serbest bırakıldı.Abone ol
Uyuşturucu soruşturmasının kapsamı genişletilmeye devam ediyor.
Dosya kapsamında Fenerbahçe Kulüp Başkanı iş insanı Sadettin Saran, şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı.
Transfer görüşmeleri için yurt dışında olan Saran, gece saatlerinde özel uçakla Türkiye'ye geldi.
İFADE İÇİN ADLİYE GEÇTİ
Taraftarlar tarafından karşılanan Saran, savcıya ifade vermek için sabah saatlerinde Çağlayan Adliyesi'ne geldi.
2 SAAT İFADE VERDİ
Savcılık karşısında ifade veren Sadettin Saran'ın ifade işlemi tamamlandı.
İfade yaklaşık 2 saat sürdü.
SAÇ VE KAN ÖRNEĞİ ALINDI
İfade işlemi tamamlanan Saran, saç ve kan örneği alınmak üzere Adli Tıp'a sevk edildi.
YENİDEN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Saran, Adli Tıp Kurumu'nda yaklaşık 45 dakika süren işlemlerin ardından yeniden İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi..
SERBEST KALDI
Sadettin Saran, ifadesinin ardından yurt dışı çıkış yasağı koyularak adli kontrol uygulanması talebiyle serbest bırakıldı.