Konyaspor-Kayserispor maçında ev sahibi ekip son dakikada yıkıldı

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasındaki TÜMOSAN Konyaspor-Zecorner Kayserispor maçı 1-1 eşitlikle bitti. Onugkha, Kayserispor'a 1 puanı getiren golü 90+3'te kaydetti.Abone ol
Konyaspor ile Kayserispor, Süper Lig'in 17. haftasında MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
Karşılaşmanın 63. dakikasında sol kanattan Pedrinho'nun ortasında ceza sahası içinde topu kontrol eden Bjorlo, Umut Nayir'e pas verdi. Bu oyuncunun bekletmeden yerden vuruşunda top ağlarla buluştu. Konyaspor bu golle 1-0 öne geçti.
Kayserispor'a beraberliği getiren gol ise 90+3'te Onugkha'dan geldi. Tolga Sarıarslan'ın kafayla ceza sahası içine indirdiği topu Onugkha, yerden düzgün vuruşla filelere gönderdi ve skoru belirledi.
Bu sonuçla Konyaspor puanını 17, Kayserispor ise 15'e yükseltti.