Ünlülere uyuşturucu soruşturması kapsamında 3 isme yakalama kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında dünyaca ünlü fotoğrafçı Mert Alaş, hakkında yakalama kararı bulunan Kasım Garipoğlu'nun kardeşi Fatih Garipoğlu ve Kasım Garipoğlu'nun ortağı Gökmen Kadir Şeynova hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması genişliyor.

3 İSİM HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Son olarak soruşturma kapsamında dünyaca ünlü fotoğrafçı Mert Alaş, hakkında yakalama kararı bulunan Kasım Garipoğlu'nun kardeşi Fatih Garipoğlu ve Kasım Garipoğlu'nun ortağı Gökmen Kadir Şeynova hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan yakalama kararı çıkarıldı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Fatih Garipoğlu, Gökmen Kadir Şeynova ve Mert Alaş hakkında yakalama kararı çıkarıldı."

EVLERİNDE ARAMA YAPILDI

Şeynova'nın Beşiktaş'ta, Garipoğlu'nun ise Sarıyer'de bulunan evlerinde arama yapıldığı ve bazı materyallere el koyulduğu öne sürüldü.

NE OLMUŞTU?

Soruşturma kapsamında 17 Aralık Çarşamba günü sabah saatlerinde Kasım Garipoğlu ve Burak Ateş hakkında da "uyuşturucu madde temin etme", "kullanımını kolaylaştırma" ve "kullanma" suçlamalarıyla yakalama kararı çıkartılmıştı.

Garipoğlu Şirketler Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı Hayyam Garipoğlu'nun oğlu Kasım Garipoğlu, Mart 2009'daki Münevver Karabulut cinayetinin sanığı Cem Garipoğlu'nun kuzeni. Hayyam Garipoğlu, yeğeni Cem Garipoğlu'nun babası Nida Garipoğlu'nun beraat ettiği davada "suçluyu kayırmak" suçundan tutuklanmış, üç yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

18 Aralık Perşembe sabahı şarkıcı Aleyna Tilki, oyuncu İrem Sak, sosyal medya fenomeni Danla Bilic ve Mümine Senna Yıldız soruşturma kapsamında gözaltına alınmalarının ardından serbest bırakılmıştı.

Şu ana kadar, eski Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ile birlikte Ufuk Tetik, Ebru Gülan, Mustafa Manaz ve spiker Ela Rümeysa Cebeci uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan isimler arasında yer alıyor.