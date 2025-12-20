BIST 11.342
DOLAR 42,80
EURO 50,16
ALTIN 5.972,23
HABER /  SPOR  /  BEŞİKTAŞ

Beşiktaş, sahasında Rizespor'u 1-0'lık skorla mağlup etti

Beşiktaş, sahasında Rizespor'u 1-0'lık skorla mağlup etti

Süper Lig'in 17. hafta mücadelesinde Beşiktaş, sahasında Rizespor'u 1-0'lık skorla mağlup etti.

Abone ol

Süper Lig’de 2025-2026 sezonunun heyecanı yaşanıyor. Ligin 17. hafta mücadelesinde Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş ile Recep Uçar’ın çalıştırdığı Rizespor, hakem Cihan Aydın’ın düdük çaldığı maçta Dolmabahçe’de karşı karşıya geldi.

Beşiktaş, konuk ettiği rakibini 1-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı.

LİGDE BU SEZON İLK GOLÜ

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü 64. dakikada Milot Rashica kaydetti.

Mücadelede Beşiktaş'ın tek golünü kaydeden Rashica, Süper Lig'de bu sezonki ilk golünü kaydetti.

BEŞİKTAŞ'IN İÇ SAHA HASRETİ SONA ERDİ

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş, 4 maç sonra sahasında galibiyet almayı başardı.

Beşiktaş'ın evinde son galibiyet ligin 7. haftasında Kocaelispor'u 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada aldı.

Bu galibiyetle puanını 29 yapan Beşiktaş, sezonun ilk devresini averajla 5. sırada kapattı.

ÖNCEKİ HABERLER
Serbest bırakılan Sadettin Saran, Eyüpspor-Fenerbahçe maçını izlemeye geldi
Serbest bırakılan Sadettin Saran, Eyüpspor-Fenerbahçe maçını izlemeye geldi
Yapay zekâ, internet devrimini geride bırakacak!
Yapay zekâ, internet devrimini geride bırakacak!
MİT Başkanı Kalın HAMAS heyeti ile görüştü!
MİT Başkanı Kalın HAMAS heyeti ile görüştü!
Sadettin Saran serbest bırakıldı
Sadettin Saran serbest bırakıldı
Konyaspor-Kayserispor maçında ev sahibi ekip son dakikada yıkıldı
Konyaspor-Kayserispor maçında ev sahibi ekip son dakikada yıkıldı
Isparta'da kavgaya dönüşen trafik tartışmasında polis memuru yaralandı
Isparta'da kavgaya dönüşen trafik tartışmasında polis memuru yaralandı
Tekirdağ'da tel çitlere çarpan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Tekirdağ'da tel çitlere çarpan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Fenerbahçe, deplasmanda Eyüpspor'u 3-0'lık skorla mağlup etti
Fenerbahçe, deplasmanda Eyüpspor'u 3-0'lık skorla mağlup etti
Ünlülere uyuşturucu soruşturması kapsamında 3 isme yakalama kararı
Ünlülere uyuşturucu soruşturması kapsamında 3 isme yakalama kararı
İlk etapta sona gelindi! 4,5 saatlik yol 1,5 saate düştü...
İlk etapta sona gelindi! 4,5 saatlik yol 1,5 saate düştü...
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç tutuklandı
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç tutuklandı
DEM Parti heyetinden AK Parti'ye ziyaret
DEM Parti heyetinden AK Parti'ye ziyaret