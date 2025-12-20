Süper Lig'in 17. hafta mücadelesinde Beşiktaş, sahasında Rizespor'u 1-0'lık skorla mağlup etti.Abone ol
Süper Lig’de 2025-2026 sezonunun heyecanı yaşanıyor. Ligin 17. hafta mücadelesinde Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş ile Recep Uçar’ın çalıştırdığı Rizespor, hakem Cihan Aydın’ın düdük çaldığı maçta Dolmabahçe’de karşı karşıya geldi.
Beşiktaş, konuk ettiği rakibini 1-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı.
LİGDE BU SEZON İLK GOLÜ
Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü 64. dakikada Milot Rashica kaydetti.
Mücadelede Beşiktaş'ın tek golünü kaydeden Rashica, Süper Lig'de bu sezonki ilk golünü kaydetti.
BEŞİKTAŞ'IN İÇ SAHA HASRETİ SONA ERDİ
Bu sonuçla birlikte Beşiktaş, 4 maç sonra sahasında galibiyet almayı başardı.
Beşiktaş'ın evinde son galibiyet ligin 7. haftasında Kocaelispor'u 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada aldı.
Bu galibiyetle puanını 29 yapan Beşiktaş, sezonun ilk devresini averajla 5. sırada kapattı.