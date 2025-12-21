BIST 11.342
Gece yarısı katliam gibi kaza! 5 kişi hayatını kaybetti

Gece saatlerinde kahreden kaza! Çanakkale'de polisin dur ihtarına uymayan bir sürücü aracıyla kaçmaya çalışırken ters yöne girdi. Başka bir araca çarpan araç kazaya neden oldu. Katliam gibi kazada 5 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda ekip olay yerine giderken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Çanakkale'de iddiaya göre polisin dur ihtarına uymayarak ters yöne gören otomobil, karşı yoldan gelen otomobile çarptığı kazada 5 kişi hayatını kaybetti. 1 kişi yaralandı.

'DUR' İHTARINA UYMADI

Olay, saat 02.30 sıralarında Lapseki-Çanakkale karayolu üzerinde meydana geldi. 35 APD 325 plakalı otomobil iddiaya göre polisin ‘dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Polisle kovalamacaya giren otomobil Kangırlı sapağında ters yöne girip, o sırada Lapseki istikametinden gelen 17 LP 800 plakalı otomobile çarptı.

KATLİAM GİBİ KAZA

Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kaza sonucunda iki otomobildeki 5 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ise yaralandı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

KİMLİKERİ BELLİ OLDU

Kazada, 35 APD 325 araçta bulunan Nuray Tekin, Osman Göksu, Doğukan Samet Eğer ile Mustafa Soysal idaresindeki 17 LP 800 plakalı araçta bulunan Neslihan Soysal ve Hanife Soysal hayatını kaybederken sürücü ise yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan sürücünün tedavisi devam ediyor.

