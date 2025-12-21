BIST 11.342
DOLAR 42,80
EURO 50,16
ALTIN 5.972,23
HABER /  GÜNCEL

ABD, İsrail'in 'Suriye talebini' reddetti

ABD, İsrail'in 'Suriye talebini' reddetti

Washington yönetiminin, İsrail'in "Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılmaması" talebini reddederken bunu "telafi" etme sözü verdiği ileri sürüldü.

Abone ol

İsrail'in, Washington yönetiminden "Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılmaması" talebinde bulunduğu, ABD'nin ise bu talebi reddettiği bildirildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın İsrailli yetkililere dayandırdığı haberinde, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ekibinin yaptırımların kaldırılması öncesinde ABD Başkanı Donald Trump'ın danışmanlarıyla iletişime geçtiği belirtildi.

Netanyahu'nun ekibinin, Trump'ın danışmanlarıyla iletişime geçerek Suriye'ye yönelik yaptırımların, gelecek süreçte yürütülecek müzakerelerde koz olarak kullanma hedefiyle kaldırılmaması için ikna etmeye çalıştığı, fakat bu talebin reddedildiği aktarıldı.


Washington yönetiminin, İsrail'in talebini reddederken bunu "telafi" etme sözü de verdiği ileri sürüldü.

ÖNCEKİ HABERLER
Ehliyetsiz sürücü ortalığı birbirine kattı! Polisi alarmı geçirdi
Ehliyetsiz sürücü ortalığı birbirine kattı! Polisi alarmı geçirdi
Bir il bunu konuşuyor! Mezarlıkta şüpheli ölüm! İki genç ölü bulundu
Bir il bunu konuşuyor! Mezarlıkta şüpheli ölüm! İki genç ölü bulundu
Orta Doğu yine karışacak! Netanyahu yine durmuyor planı Trump'a sunacak
Orta Doğu yine karışacak! Netanyahu yine durmuyor planı Trump'a sunacak
Sadettin Saran'a gözaltı şoku! Villasının bekçisi gözaltına alındı!
Sadettin Saran'a gözaltı şoku! Villasının bekçisi gözaltına alındı!
TÜSİAD'a yeni başkan geliyor! Tek aday Ozan Diren
TÜSİAD'a yeni başkan geliyor! Tek aday Ozan Diren
Gece yarısı katliam gibi kaza! 5 kişi hayatını kaybetti
Gece yarısı katliam gibi kaza! 5 kişi hayatını kaybetti
Bakan Fidan'dan 'Gazze' sözleri! 'Türkiye'nin kırmızı çizgisidir'
Bakan Fidan'dan 'Gazze' sözleri! 'Türkiye'nin kırmızı çizgisidir'
Trabzonspor'dan Fenerbahçe Beko'ya tarihi fark
Trabzonspor'dan Fenerbahçe Beko'ya tarihi fark
Sergen Yalçın 'Rafa Silva' yanıtıyla şaşırttı: Kameralar önünde sert sözler
Sergen Yalçın 'Rafa Silva' yanıtıyla şaşırttı: Kameralar önünde sert sözler
Mersin'de abartı egzoz kullananlara ceza yağdı
Mersin'de abartı egzoz kullananlara ceza yağdı
Rafa Silva'dan Beşiktaş taraftarını çıldırtan tavır!
Rafa Silva'dan Beşiktaş taraftarını çıldırtan tavır!
Bakan Göktaş: Çocuklarımıza daha güvenli bir dijital dünya sunmak istiyoruz
Bakan Göktaş: Çocuklarımıza daha güvenli bir dijital dünya sunmak istiyoruz