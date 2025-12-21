ABD, İsrail'in 'Suriye talebini' reddetti

Washington yönetiminin, İsrail'in "Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılmaması" talebini reddederken bunu "telafi" etme sözü verdiği ileri sürüldü.Abone ol
İsrail'in, Washington yönetiminden "Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılmaması" talebinde bulunduğu, ABD'nin ise bu talebi reddettiği bildirildi.
İsrail devlet televizyonu KAN'ın İsrailli yetkililere dayandırdığı haberinde, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ekibinin yaptırımların kaldırılması öncesinde ABD Başkanı Donald Trump'ın danışmanlarıyla iletişime geçtiği belirtildi.
Netanyahu'nun ekibinin, Trump'ın danışmanlarıyla iletişime geçerek Suriye'ye yönelik yaptırımların, gelecek süreçte yürütülecek müzakerelerde koz olarak kullanma hedefiyle kaldırılmaması için ikna etmeye çalıştığı, fakat bu talebin reddedildiği aktarıldı.
Washington yönetiminin, İsrail'in talebini reddederken bunu "telafi" etme sözü de verdiği ileri sürüldü.