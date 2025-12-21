Bakan Fidan'dan 'Gazze' sözleri! 'Türkiye'nin kırmızı çizgisidir'

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'de düzenlenen Gazze konulu toplantı hakkında, "Türkiye olarak ateşkes ihlallerinin barış planını tehlikeye soktuğunu, ikinci aşamaya geçmede büyük riskler oluşturduğunu açıkça ifade ettik" dedi.

Abone ol

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD’de düzenlenen Gazze konulu toplantının ardından yaptığı açıklamada, “Türkiye olarak şunu net biçimde ortaya koyduk, Gazze’ye yönelik tüm çalışmalarda üç temel parametre bizim için vazgeçilmezdir. Birincisi, Gazze’nin Gazze’liler tarafından yönetilmesi. İkincisi, Gazze topraklarının hiçbir şekilde bölünmemesi. Üçüncüsü ise Gazze’de yapılacak her şeyin Gazze’liler için yapılmasıdır. Yeniden imar sürecinde öngörülen yatırımların da doğrudan Gazze halkının yararına olması büyük önem taşımaktadır" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Miami şehrinde düzenlenen Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Mısır ve Katar’ın da katıldığı Gazze konulu toplantıda Türkiye’yi temsil etti. Bakan Fidan, toplantının ardından gerçekleştirdiği temaslara yönelik basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan, açıklamasında, soykırımın sona ermesi adına ortaya konan barış planının bir umut olarak değerlendirildiğini belirterek, “Yavaş yavaş ikinci aşamaya geçiş hazırlıkları yapılıyor. Biliyorsunuz, Şarm El-Şeyh’te varılan mutabakat çerçevesinde Gazze Barış Planı’nın hayata geçirilmesinin üzerinden epey zaman geçti. Birinci aşamanın, son rehinenin de teslim edilmesiyle tamamlanmasının ardından artık ikinci aşamaya geçişin parametreleri konuşuluyor. Bu çerçevede dünkü toplantı, Şarm El-Şeyh’ten sonraki en önemli toplantıydı diyebiliriz. Dün gece geç saatlere kadar farklı platformlarda ve ortamlarda toplantılarımız devam etti. Ana toplantıda yapılan tartışmalar ve varılan mutabakatlar genel olarak umut vericiydi. Ayrıca birinci aşamada yaşanan sorunları da detaylı biçimde ele alma imkânı bulduk" diye konuştu.

‘İSRAİL TARAFINDAN YAPILAN İHLALLER SÜRECİ ZORLAŞTIRIYOR’

Türkiye olarak ateşkes ihlallerinin barış planını tehlikeye soktuğunu ve ikinci aşamaya geçişte ciddi riskler oluşturduğunu açıkça ifade ettiklerini aktaran Bakan Fidan, “İsrail tarafından devam eden bu ihlaller süreci daha da zorlaştırıyor. Ancak gördüğümüz kadarıyla tüm taraflar bu konuda mutabık ve ihlallerin önüne geçilmesine yönelik çeşitli çözüm yolları tartışıldı. Bu noktada, arabulucu dört ülke olan Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Mısır ve Katar’ın üst düzey istişarelerini yoğun biçimde sürdürmesi büyük önem taşıyor. Dün ikinci aşamaya geçiş kapsamında ele alınan başlıca konulardan biri Gazze’nin yeniden imarıydı. Bu konuda bir ön çalışma sunuldu ve üzerinden değerlendirmeler yapıldı" ifadelerini kullandı.

‘GAZZE TOPRAKLARI HİÇBİR ŞEKİLDE BÖLÜNMEMELİ’

Gazze’ye yönelik tüm çalışmalarda üç temel parametrenin Türkiye için vazgeçilmez olduğunu söyleyen Bakan Fidan, “Birincisi, Gazze’nin Gazze’liler tarafından yönetilmesi. İkincisi, Gazze topraklarının hiçbir şekilde bölünmemesi. Üçüncüsü ise Gazze’de yapılacak her şeyin Gazze’liler için yapılmasıdır. Yeniden imar sürecinde öngörülen yatırımların da doğrudan Gazze halkının yararına olması büyük önem taşımaktadır. Bu üç kırmızı çizgi gözetildiği sürece, diğer hususların teknik platformlarda ele alınabileceğini ifade ettik ve genel siyasi-stratejik çerçevemizi paylaştık. Bunun yanı sıra, Gazze yönetiminin teknokratlardan oluşan bir komiteye devri konusu ve bu yapının nasıl şekillendirilebileceği de tartışıldı" dedi.