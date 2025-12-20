Trabzonspor'dan Fenerbahçe Beko'ya tarihi fark

Erkekler Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Trabzonspor, Fenerbahçe Beko'yu 99-73 yendi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe Beko'yu 99-73 yendi. Bu mağlubiyetle Fenerbahçe'nin ligdeki 10 maçlık galibiyet serisi son buldu.

Karşılaşamaya hızlı başlayan konuk ekip Faruk Biberovic'in dışarıdan, Zagrosun içerden bulduğu sayılarla ilk dakikayı 5-0 önde bitirdi. Hall ve Faruk Biberovic'le baskısını sürdürmek isteyen sarı-lacivertlilere karşı Trabzonspor Ham, Reed ve Yeboah'la karşılık verdi. İlk 5 dakikaya konuk ekip, 15-13 önde girse de maçta çekişme devam etti. 9. dakikaya kadar 25-25 süren maçta Baldwin'in son dakikadaki sayılarıyla konuk ekip, ilk periyodu 29-25 önde tamamladı.

İkinci periyoda daha istekli başlayan ev sahibi ekip, Tinkle'nin dışarıdan bulduğu sayıyla başladığı periyotta rakibinin de hücum ataklarını değerlendirememesinden de yararlanarak Ham ve Delgado'nun da oyuna katılmasıyla 12. dakikada 31-30 öne geçti. Bu dakikadan itibaren taraftar desteğini de arkasına daha fazla alan bordo-mavililer, Reed başta olmak üzere Taylor ve Delgado'nun da istekli oyunlarıyla üstünlüğünü sürdürdü. 19. dakikada Reed'in dışarıdan bulduğu, Ege Arar'ın içeriden bulduğu sayılarla farkı açan ev sahibi ekip ilk yarıyı 53-45 önde bitirdi.

İkinci yarıya hızlı başlayan bordo-mavililer, ilk 5 dakikada Reed, Taylor, Yeboah'ın iyi oyunuyla 17 sayı bulurken, Fenerbahçe Beko Hall ve Baldwin'le iki sayı bulabildi. 15. dakikaya 20 sayı farkla giren Karadeniz ekibi (69-49) periyot sonuna kadar üstünlüğünü korudu. Trabzonspor, 3. periyottan 75-56 üstün ayrıldı.

Son periyotta da disiplinli oyununu bırakmayan Karadeniz ekibi, İsmail Cem Ulusoy ve Hamm oyuna daha fazla katılmasıyla 35. dakikada farkı 26'ya kadar çıkardı (86-60). Sayıları kadar aldığı ribauntlarla da takımına katkıda bulunan Hamm ve Yeboah maçın etkili isimlerinden oldu. Zagars ve Metecan Birsen gibi isimlerle sayı arayan Fenerbahçe Beko'ya fazla şans vermeyen Trabzonspor, maçtan 99-73 galip ayrıldı.

Maçın en skorer oyuncusu 36 sayıyla Trabzonspor'dan Reed oldu.

Trabzonspor: 99 - Fenerbahçe Beko: 73

Salon: Hayri Gür

Hakemler: Yener Yılmaz, Özlem Yalman, Musa Kazım Çetin

Trabzonspor: Reed 36, Berk Demir 5, Yeboah 13, Hamm 9, Taylor 10, Tinkle 5, İsmail Cem Ulusoy 4, Ege Arar 4, Delgado 13

Fenerbahçe Beko: Melli 4, Hall 7, Zagars 11, Faruk Biberovic 3, Birch 4, Bacot 2, Metecan Birsen 12, Baldwin 9, Emre Ekşioğlu, Melih Mahmutoğlu 12, Tarık Biberovic 5, Colson 4

1. Periyot: 25-29

Devre: 53-45

3. Periyot:75-56

Beş faulle çıkan: 37.27 Taylor (Trabzonspor)