'İhtimal çok kuvvetli' dedi asgari ücret tahmini yaptı! Erdoğan detayı
Asgari ücret ne kadar olacak sorusunun yanıtı milyonlarca vatandaş tarafından merakla beklenmeye devam ediliyor. 2026 asgari ücret rakamının belirlenmesi sürecinde Asgari Ücret Tespit Komisyonu son olarak ikinci toplantısını gerçekleştirmişti. Asgari ücrete dair uzman yorumları ve tahminler de merak ediliyor. Peki, yeni asgari ücret ne zaman belli olacak? Çalışma ekonomisti Tarkan Zengin'den dikkat çeken değerlendirme geldi.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu kritik ikinci toplantısını 18 Aralık'ta gerçekleştirmişti. Şimdi gözler, 2026 asgari ücret rakamının ne zaman açıklanacağına çevrildi. Uzman isimlerden de dikkat çeken değerlendirmeler geliyor.
"ÇOK UZUN BİR SÜRE OLMADAN ASGARİ ÜCRETİN BELİRLENİP AÇIKLANACAĞINI TAHMİN EDİYORUM"
A Haber yayınında konuşan Çalışma Ekonomisti Tarkan Zengin şu ifadeleri kullandı:
"Önümüzdeki hafta başından itibaren ben çok uzun bir süre olmadan, asgari ücretin bir toplantıyla belirlenip kamuoyuna da açıklanacağını tahmin ediyorum. Tabii burada asgari ücretin, ne kadar artacağına dair, çeşitli rakamlar konuşuluyor.
Ancak taraflar henüz bir rakam telaffuz etmiş değil. Burada özellikle asgari ücret belirlenirken belli kriterler elbette değerlendiriliyor. Yani mevzuatta ya da asgari ücret belirlenirken işte şu kadar olacak diye memur toplu sözleşmelerinde ya da işçi Bağkur emeklilerinde mevzuatta artışı belirleyen herhangi bir unsur yok. Ancak belli kriterler var. Örneğin asgari ücret yönetmeliğinde asgari ücret belirlenirken ülkenin içinde bulunduğu ekonomik sosyal durum, geçinme indeksleri, genel ücretlerin seviyesi, ücretler içindeki durum yani bütün bu kriterler dikkate alınarak bir asgari ücretin belirleneceği ifade ediliyor.
Bu kriterler dışında genellikle masada zaten kamu kurumlarının yaptığı sunumlarda da dikkat çekildiği üzere enflasyon yani bir önceki yılın bu yıl için işte 2025 yılı içinde gerçekleşen yıllık TÜFE oranı, 2026 yılının hedeflenen TÜFE'si, ülkenin büyüme oranı, geçim şartları, satın alma gücü bütün bunlar dikkate alınarak bir asgari ücret belirleniyor. Dolayısıyla önümüzdeki hafta ben çok hani uzun da bir zaman olmadan, hafta sonuna belki kalmadan önümüzdeki hafta, asgari ücretin belirlenme ihtimalini çok kuvvetli görüyorum.