'İhtimal çok kuvvetli' dedi asgari ücret tahmini yaptı! Erdoğan detayı

Ancak taraflar henüz bir rakam telaffuz etmiş değil. Burada özellikle asgari ücret belirlenirken belli kriterler elbette değerlendiriliyor. Yani mevzuatta ya da asgari ücret belirlenirken işte şu kadar olacak diye memur toplu sözleşmelerinde ya da işçi Bağkur emeklilerinde mevzuatta artışı belirleyen herhangi bir unsur yok. Ancak belli kriterler var. Örneğin asgari ücret yönetmeliğinde asgari ücret belirlenirken ülkenin içinde bulunduğu ekonomik sosyal durum, geçinme indeksleri, genel ücretlerin seviyesi, ücretler içindeki durum yani bütün bu kriterler dikkate alınarak bir asgari ücretin belirleneceği ifade ediliyor.