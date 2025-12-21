BIST 11.342
DOLAR 42,80
EURO 50,16
ALTIN 5.972,23
HABER /  SPOR

Trabzonspor ile Gençlerbirliği 73. randevuda

Trabzonspor ile Gençlerbirliği 73. randevuda

Trabzonspor ile Gençlerbirliği, yarın ligde 73. kez karşı karşıya gelecek.

Abone ol

Gençlerbirliği ile Trabzonspor arasında Ankara Eryaman Stadyumun'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Ligde iki takım arasındaki 72 maçta bordo-mavililerin galibiyetlerde 41-12 üstünlüğü bulunuyor. Taraflar, 19 karşılaşmada sahadan beraberlikle ayrıldı.

Bordo-mavililer, söz konusu maçlarda 137 gol attı, kalesinde 67 gol gördü.

Ankara'daki maçlar

Trabzonspor, Gençlerbirliği deplasmanında 36 karşılaşmanın 16'sında galibiyet elde etti.

Bordo-mavililer, 12 karşılaşmada sahadan beraberlikle, 8 karşılaşmadan ise yenilgiyle ayrıldı.

Son yenilgi 10 sezon önce

Trabzonspor, Gençlerbirliği karşısında son yenilgisini 10 sezon önce aldı.

En son 2015-16 sezonunda Ankara'da Gençlerbirliği'ne 3-1 mağlup olan Trabzonspor, daha sonra oynadığı 4 karşılaşmada 2 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Ligden 2020-21 sezonunda düşen başkent ekibiyle Trabzonspor, 4 sezon aradan sonra karşı karşıya gelecek.

En farklı galibiyetler Trabzonspor'dan

İki takım arasında oynanan karşılaşmalarda en farklı galibiyetleri Trabzonspor aldı.

Bordo-mavililer, 1993-94 sezonunda sahasında 6-0, 1989-90 sezonunda 6-1 galip gelirken deplasmanda en farklı galibiyetleri ise 1989-90 ve 2012-2013 sezonunda 4-0'lık sonuçlarla elde etti.

ÖNCEKİ HABERLER
İsrail ordusu, Suriye’nin güneyinde çeşitli noktalarda konuşlanarak ihlallerini sürdürdü
İsrail ordusu, Suriye’nin güneyinde çeşitli noktalarda konuşlanarak ihlallerini sürdürdü
Siyasette sıcak gelişme! Mansur Yavaş'a bir soruşturma izni daha...
Siyasette sıcak gelişme! Mansur Yavaş'a bir soruşturma izni daha...
Beşiktaş bunu bekliyordu! Tammy Abraham'dna haber var
Beşiktaş bunu bekliyordu! Tammy Abraham'dna haber var
Stockholm Camisi'ne ırkçı saldırı düzenlendi!
Stockholm Camisi'ne ırkçı saldırı düzenlendi!
ABD, İsrail'in 'Suriye talebini' reddetti
ABD, İsrail'in 'Suriye talebini' reddetti
Ehliyetsiz sürücü ortalığı birbirine kattı! Polisi alarmı geçirdi
Ehliyetsiz sürücü ortalığı birbirine kattı! Polisi alarmı geçirdi
Bir il bunu konuşuyor! Mezarlıkta şüpheli ölüm! İki genç ölü bulundu
Bir il bunu konuşuyor! Mezarlıkta şüpheli ölüm! İki genç ölü bulundu
Orta Doğu yine karışacak! Netanyahu yine durmuyor planı Trump'a sunacak
Orta Doğu yine karışacak! Netanyahu yine durmuyor planı Trump'a sunacak
Sadettin Saran'a gözaltı şoku! Villasının bekçisi gözaltına alındı!
Sadettin Saran'a gözaltı şoku! Villasının bekçisi gözaltına alındı!
TÜSİAD'a yeni başkan geliyor! Tek aday Ozan Diren
TÜSİAD'a yeni başkan geliyor! Tek aday Ozan Diren
Gece yarısı katliam gibi kaza! 5 kişi hayatını kaybetti
Gece yarısı katliam gibi kaza! 5 kişi hayatını kaybetti
Bakan Fidan'dan 'Gazze' sözleri! 'Türkiye'nin kırmızı çizgisidir'
Bakan Fidan'dan 'Gazze' sözleri! 'Türkiye'nin kırmızı çizgisidir'