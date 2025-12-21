BIST 11.342
İsrail ordusu, Suriye’nin güneyinde çeşitli noktalarda konuşlanarak ihlallerini sürdürdü

İsrail ordusu, Suriye’nin güneyinde çeşitli noktalarda konuşlanarak ihlallerini sürdürdü

İsrail ordusu, Suriye'nin güneyindeki Kuneytra ilinin kırsalında çeşitli bölgelerde konuşlanarak ihlallerini sürdürüyor.

Suriye resmi ajansı SANA'nın habere göre, iki askeri araçtan oluşan İsrail devriyesi, Kuneytra’nın kuzey kırsalındaki Adnaniye noktasından bölgeye girerek, Ümmü’l-Azam köyünü Ruvayhina ve Meşirfe köylerine bağlayan kavşakta kontrol noktası kurdu.

İsrail ordusunda ait başka bir devriyenin, Kuneytra’nın güney kırsalındaki Refid beldesinin batısına girdiği ve havaya rastgele ateş açtığı belirtildi. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma bilgisi paylaşılmadı.

Öte yandan, 5 askeri araçtan oluşan bir diğer İsrail devriyesinin de Kuneytra’nın güney kırsalındaki Sayda el-Hanut köyüne girdiği bildirildi.

Şam yönetimi, İsrail’in Kuneytra ve Dera kırsalında düzenlediği baskınlar ile sivillere yönelik saldırılarının 1974 Ayrılma Anlaşması’nın açık ihlali olduğunu belirtiyor.

Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın daha önce yaptığı açıklamaya göre, İsrail ordusu, 8 Aralık 2024 ile 18 Temmuz 2025 tarihleri arasında Suriye’nin çeşitli bölgelerine binin üzerinde hava saldırısı ve yaklaşık 400 kara baskını düzenledi.

