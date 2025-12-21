BIST 11.342
DOLAR 42,80
EURO 50,16
ALTIN 5.972,23
HABER /  GÜNCEL

Sadettin Saran'ın gözaltına alınması hakkında Ali Koç'tan ilk açıklama!

Sadettin Saran'ın gözaltına alınması hakkında Ali Koç'tan ilk açıklama!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu operasyonu kapsamında Adli Tıp Kurumu'nda saç ve kan örneği alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran hakkında eski Fenerbahçe başkanı Ali Koç'tan yorum geldi.

Abone ol

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan uyuşturucu operasyonu kapsamında, "uyuşturucu madde kullanımına imkan sağlamak" ve "uyuşturucu madde temin etmek" suçlarıyla hakkında soruşturma başlatılan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran Adli Tıp Kurumu'nda saç ve kan örneği alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

'HER DAİM FENERBAHÇE VE SARAN'IN YANINDAYIZ'

Yurt dışı çıkış yasağı verilen Saran hakkında Fenerbahçe eski başkanı Ali Koç açıklamada bulundu. Spor muhabiri Sercan Hamzaoğlu'nun paylaştığı bilgilere göre, bir etkinlikte Koç'un 

'Kalabalıkta ayrı, tenhada ayrı olmayacağız. Fenerbahçe'nin yanındayız. Başkaları gibi Fenerbahçe kötü gittiği zaman kebapçılara gidip videolar atmayacağız. Her daim Fenerbahçe'nin ve Sadettin Saran'ın yanındayız' 

dediğini paylaştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Döviz mevduat hesaplarında 4 yıl aradan sonra sürpriz tablo
Döviz mevduat hesaplarında 4 yıl aradan sonra sürpriz tablo
Galatasaray - Kasımpaşa maçının VAR hakemi belli oldu
Galatasaray - Kasımpaşa maçının VAR hakemi belli oldu
Sakarya ve Balıkesir'de yapılacak adalet binalarının ihaleleri yarın gerçekleştirilecek
Sakarya ve Balıkesir'de yapılacak adalet binalarının ihaleleri yarın gerçekleştirilecek
Kripto’da düşüş başlıyor mu? 2018’de yüzde 18, 2022’de yüzde 33
Kripto’da düşüş başlıyor mu? 2018’de yüzde 18, 2022’de yüzde 33
Hareketsiz yaşam beyni tehdit ediyor! Otururken beyniniz küçülmesin
Hareketsiz yaşam beyni tehdit ediyor! Otururken beyniniz küçülmesin
İşte Garipoğlu’nun uyuşturucu partilerinde 'özel ağırlayın' dediği isim
İşte Garipoğlu’nun uyuşturucu partilerinde 'özel ağırlayın' dediği isim
Fenerbahçe'den Talisca'nın sağlık durumuna ilişkin açıklama
Fenerbahçe'den Talisca'nın sağlık durumuna ilişkin açıklama
Trabzonspor ile Gençlerbirliği 73. randevuda
Trabzonspor ile Gençlerbirliği 73. randevuda
İsrail ordusu, Suriye’nin güneyinde çeşitli noktalarda konuşlanarak ihlallerini sürdürdü
İsrail ordusu, Suriye’nin güneyinde çeşitli noktalarda konuşlanarak ihlallerini sürdürdü
Siyasette sıcak gelişme! Mansur Yavaş'a bir soruşturma izni daha...
Siyasette sıcak gelişme! Mansur Yavaş'a bir soruşturma izni daha...
Beşiktaş bunu bekliyordu! Tammy Abraham'dna haber var
Beşiktaş bunu bekliyordu! Tammy Abraham'dna haber var
Stockholm Camisi'ne ırkçı saldırı düzenlendi!
Stockholm Camisi'ne ırkçı saldırı düzenlendi!