Kripto’da düşüş başlıyor mu? 2018’de yüzde 18, 2022’de yüzde 33

Kripto para piyasalarında son dönemde makroekonomik göstergelere dayalı yeni bir düşüş senaryosu tartışılıyor. Özellikle küresel işsizlik oranlarının tarihi zirve seviyelere ulaştığı dönemlerin ardından kripto piyasasında sert düzeltmeler yaşandığı yönündeki iddialar, yatırımcıların dikkatini geçmiş örneklere çevirmiş durumda. Analistler, 2018 ve 2022 yıllarını hatırlatarak benzer bir sürecin yeniden yaşanabileceğini öne sürüyor.

Abone ol

2018 yılı, kripto para piyasası açısından ilk büyük ayı piyasası olarak kayıtlara geçti. 2017’de yaşanan sert yükselişin ardından piyasada ciddi bir değer kaybı görüldü. Bu dönemde altcoin piyasasında yaklaşık %18’lik bir düşüş yaşandığı ifade ediliyor.

Düşüşün temel nedenleri arasında;

-ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artırımlarına hız vermesi,

-Küresel likidite koşullarının sıkılaşması,

-ICO furyasının sona ermesi ve birçok projenin beklentileri karşılayamaması, regülasyon belirsizliklerinin artması öne çıktı.

Yatırımcı güveninin zayıflamasıyla birlikte riskli varlıklardan kaçış hızlandı ve kripto piyasası uzun süreli bir durgunluk dönemine girdi.

2022: ENFLASYON, FAİZ ARTIŞLARI VE GÜVEN KRİZİ

2022 yılı ise kripto piyasaları açısından daha sert ve yıkıcı bir düşüş süreci olarak öne çıktı. Bu dönemde altcoin piyasasında yaklaşık %33’lük bir geri çekilme yaşandığı belirtiliyor.

2022’deki düşüşün arkasında birden fazla faktör etkili oldu: Küresel enflasyonun son 40 yılın zirvelerine ulaşması, Fed ve diğer merkez bankalarının agresif faiz artırımları,

Likidite koşullarının hızla daralması ve Terra–Luna ve FTX gibi büyük kripto krizlerinin piyasada güven kaybına yol açması gibi gelişmeler, kripto piyasasında yalnızca fiyatları değil, genel piyasa algısını da olumsuz etkiledi. Kurumsal yatırımcıların riskten kaçınmasıyla birlikte satış baskısı derinleşti.

2026 İÇİN NEDEN ENDİŞE EDİLİYOR?

Güncel değerlendirmelerde, işsizlik oranlarının tarihi zirvelere yaklaşmasının kripto piyasası açısından olumsuz bir sinyal olabileceği iddia ediliyor. Geçmişte işsizlik artışıyla birlikte ekonomik yavaşlamanın belirginleştiği ve bu süreçlerin riskli varlıklarda satışları tetiklediği hatırlatılıyor.

Analistlere göre;

-Ekonomik büyümenin yavaşlaması,

-Tüketici ve yatırımcı güveninin zayıflaması ve risk iştahının azalması gibi faktörler, kripto para piyasasında yeni bir düzeltme sürecini gündeme getirebilir.

KESİN BİR SENARYO VAR MI?

Bazı uzmanlar, geçmişte yaşanan düşüşlerin birebir tekrar etmeyebileceğini vurguluyor. Kripto piyasasının bugün; ETF’ler, kurumsal yatırımcı ilgisi ve daha net regülasyon çerçeveleriyle önceki dönemlerden farklı bir yapıya sahip olduğu belirtiliyor.

Bu nedenle 2026 yılı için dile getirilen düşüş senaryolarının bir iddia ve risk değerlendirmesi olarak ele alınması gerektiği ifade ediliyor.

YATIRIMCILAR NE YAPMALI?

Uzman görüşlerine göre, kripto para piyasasında belirsizliğin arttığı bu dönemde yatırımcıların;

-Makroekonomik verileri yakından takip etmesi,

-Portföy dağılımına dikkat etmesi,

-Yüksek volatiliteye karşı risk yönetimini ön planda tutması gerektiği vurgulanıyor.

Kripto piyasasında yeni bir düşüş sürecinin başlayıp başlamayacağı henüz netlik kazanmazken, 2018 ve 2022 örneklerinin yeniden gündeme gelmesi, piyasaların önümüzdeki dönemde daha temkinli izleneceğine işaret ediyor.

Sorumluluk reddi: Bu haberde yer alan değerlendirmeler genel piyasa yorumlarına ve geçmiş dönem verilerine dayanmaktadır. Yatırım tavsiyesi değildir.