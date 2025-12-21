BIST 11.342
DOLAR 42,80
EURO 50,16
ALTIN 5.972,23
HABER /  GÜNCEL

Esenyurt'ta iş hanında korkutan yangın!

Esenyurt'ta iş hanında korkutan yangın!

Esenyurt'ta bulunan 4 katlı iş hanının giriş katındaki restoranda saat 12.15 sıralarında yangın meydana geldi. Alevler, binanın dış cephesine sıçrarken, yangın itfaiye tarafından söndürüldü. Olayda yaralanan olmadığı öğrenildi.

Abone ol

Esenyurt'ta bulunan 4 katlı iş hanının giriş katındaki restoranda yangın meydana geldi. Alevler, binanın dış cephesine sıçrarken, yangın itfaiye tarafından söndürüldü. Olayda yaralanan olmadığı öğrenildi.

Yangın, saat 12.15 sıralarında Esenyurt ilçesi Doğan Araslı Bulvarı'nda yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 4 katlı iş hanının giriş katında bulunan restoranın baca kısmından yükselen alevler, binanın dış cephesine sıçradı.

Yangın çevrede paniğe neden olurken, durumu fark eden vatandaşlar, itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Alevler ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Öte yandan, olayda ölen ya da yaralanan olmaması muhtemel facianın önüne geçti. Yangının kesin çıkış nedeninin yapılacak inceleme sonrasında ortaya çıkacağı belirtildi.

Yangın sırasında çevrede bulunan Arafat İpek isimli vatandaş, "Bir anda alevler yükseldi. Bacadan binayı sardı. Birkaç kişi müdahale etti ama yetersiz kaldı. Aynı zamanda itfaiyeyi aradık. Şu anda müdahale ediliyor. O anda buradaydım. Herhangi bir yaralanan olmadı" diye konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
AKOM'dan İstanbul için yeni uyarı! Tarih verildi: Aralıklarla etkisini gösterecek
AKOM'dan İstanbul için yeni uyarı! Tarih verildi: Aralıklarla etkisini gösterecek
Terörsüz Türkiye sürecinde hareketli hafta: Ortak rapor için çalışma başlıyor
Terörsüz Türkiye sürecinde hareketli hafta: Ortak rapor için çalışma başlıyor
Bakan Ali Yerlikaya duyurdu! FETÖ'ye 2 haftada ağır darbe
Bakan Ali Yerlikaya duyurdu! FETÖ'ye 2 haftada ağır darbe
Ateşkesi ihlal eden İsrail ordusu, Gazze'de 2 kişiyi daha öldürdü
Ateşkesi ihlal eden İsrail ordusu, Gazze'de 2 kişiyi daha öldürdü
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan üç aylar mesajı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan üç aylar mesajı
Sadettin Saran'ın gözaltına alınması hakkında Ali Koç'tan ilk açıklama!
Sadettin Saran'ın gözaltına alınması hakkında Ali Koç'tan ilk açıklama!
Döviz mevduat hesaplarında 4 yıl aradan sonra sürpriz tablo
Döviz mevduat hesaplarında 4 yıl aradan sonra sürpriz tablo
Galatasaray - Kasımpaşa maçının VAR hakemi belli oldu
Galatasaray - Kasımpaşa maçının VAR hakemi belli oldu
Sakarya ve Balıkesir'de yapılacak adalet binalarının ihaleleri yarın gerçekleştirilecek
Sakarya ve Balıkesir'de yapılacak adalet binalarının ihaleleri yarın gerçekleştirilecek
Kripto’da düşüş başlıyor mu? 2018’de yüzde 18, 2022’de yüzde 33
Kripto’da düşüş başlıyor mu? 2018’de yüzde 18, 2022’de yüzde 33
Hareketsiz yaşam beyni tehdit ediyor! Otururken beyniniz küçülmesin
Hareketsiz yaşam beyni tehdit ediyor! Otururken beyniniz küçülmesin
İşte Garipoğlu’nun uyuşturucu partilerinde 'özel ağırlayın' dediği isim
İşte Garipoğlu’nun uyuşturucu partilerinde 'özel ağırlayın' dediği isim