BIST 11.342
DOLAR 42,80
EURO 50,16
ALTIN 5.972,23
HABER /  GÜNCEL

AKOM'dan İstanbul için yeni uyarı! Tarih verildi: Aralıklarla etkisini gösterecek

AKOM'dan İstanbul için yeni uyarı! Tarih verildi: Aralıklarla etkisini gösterecek

İstanbul hava durumu raporunda yeni bir uyarı yapıldı. AKOM, İstanbul'da bu hafta için aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağını bildirdi. AKOM sıcaklıkların gündüz 11 ila 14 gece ise 7 ila 9 derece arasında seyredeceğini aktardı.

Abone ol

Türkiye kara kış olarak bilinen zemheri soğuklarının etkisi altına giriyor. Son hava durumu raporlarına göre; 22 Aralık ile 30 Ocak arasındaki 40 günlük zemberi soğukları yaşanacak. Peki yaklaşık 16 milyon vatandaşın yaşadığı İstanbul'da bu hafta hava nasıl olacak? İşte detaylar...

İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

AKOM'un yayımladığı 1 haftalık hava durumu raporuna göre; İstanbul'da bu hafta için aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

YAĞIŞLAR ARALIKLARLA ETKİSİNİ GÖSTERECEK

AKOM açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul'da önümüzdeki bir hafta boyunca sıcaklıkların 11-14 °C aralığında, mevsim normalleri civarında ve yer yer üzerinde seyretmeye devam edeceği; aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor."


İSTANBUL HAVA DURUMU

22.12.2025 Pazartesi Yağmurlu 8 °C / 13 °C 3 - 5 kg arası
23.12.2025 Salı Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 8 °C / 13 °C Yerel yağışlı
24.12.2025 Çarşamba Parçalı ve çok bulutlu 9 °C / 14 °C Yağış beklenmiyor
25.12.2025 Perşembe Çok bulutlu, yerel yağmurlu 9 °C / 13 °C Yerel yağışlı
26.12.2025 Cuma Parçalı ve çok bulutlu 8 °C / 11 °C Yağış beklenmiyor
27.12.2025 Cumartesi Parçalı ve çok bulutlu 7 °C / 10 °C Yağış beklenmiyor

İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Öte yandan hava sıcaklıklarının hissedilir derece düşmesiyle birlikte megakentte yaşayan vatandaşlar "İstanbul'a ne zaman kar yağacak?" sorusunun cevabını aramaya başladı. HavaForum'un yaptığı değerlendirmeye göre, İstanbul'a yılbaşında kar yağacak. 10 yıl aradan sonra İstanbul'da yılbaşı günü sağanak kar yağışı bekleniyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Terörsüz Türkiye sürecinde hareketli hafta: Ortak rapor için çalışma başlıyor
Terörsüz Türkiye sürecinde hareketli hafta: Ortak rapor için çalışma başlıyor
Bakan Ali Yerlikaya duyurdu! FETÖ'ye 2 haftada ağır darbe
Bakan Ali Yerlikaya duyurdu! FETÖ'ye 2 haftada ağır darbe
Ateşkesi ihlal eden İsrail ordusu, Gazze'de 2 kişiyi daha öldürdü
Ateşkesi ihlal eden İsrail ordusu, Gazze'de 2 kişiyi daha öldürdü
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan üç aylar mesajı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan üç aylar mesajı
Sadettin Saran'ın gözaltına alınması hakkında Ali Koç'tan ilk açıklama!
Sadettin Saran'ın gözaltına alınması hakkında Ali Koç'tan ilk açıklama!
Döviz mevduat hesaplarında 4 yıl aradan sonra sürpriz tablo
Döviz mevduat hesaplarında 4 yıl aradan sonra sürpriz tablo
Galatasaray - Kasımpaşa maçının VAR hakemi belli oldu
Galatasaray - Kasımpaşa maçının VAR hakemi belli oldu
Sakarya ve Balıkesir'de yapılacak adalet binalarının ihaleleri yarın gerçekleştirilecek
Sakarya ve Balıkesir'de yapılacak adalet binalarının ihaleleri yarın gerçekleştirilecek
Kripto’da düşüş başlıyor mu? 2018’de yüzde 18, 2022’de yüzde 33
Kripto’da düşüş başlıyor mu? 2018’de yüzde 18, 2022’de yüzde 33
Hareketsiz yaşam beyni tehdit ediyor! Otururken beyniniz küçülmesin
Hareketsiz yaşam beyni tehdit ediyor! Otururken beyniniz küçülmesin
İşte Garipoğlu’nun uyuşturucu partilerinde 'özel ağırlayın' dediği isim
İşte Garipoğlu’nun uyuşturucu partilerinde 'özel ağırlayın' dediği isim
Fenerbahçe'den Talisca'nın sağlık durumuna ilişkin açıklama
Fenerbahçe'den Talisca'nın sağlık durumuna ilişkin açıklama