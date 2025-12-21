BIST 11.342
Beşiktaş bunu bekliyordu! Tammy Abraham'dna haber var

Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçında kafa darbesi sonrası oyuna devam edemeyen Tammy Abraham'ın tomografi sonuçlarında herhangi bir patolojik bulguya rastlanmadığını açıkladı. Tammy Abraham, müşahede sürecinin tamamlanmasının ardından taburcu edilecek.

Beşiktaş, Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Çaykur Rizespor mücadelesinde beyin sarsıntısı geçirerek oyuna devam edemeyen Tammy Abraham için açıklama yayımladı.

ABRAHAM'DAN GÜZEL HABER

Siyah-beyazlılar, İngiliz golcünün taburcu edileceğini açıklayarak şu ifadelere yer verdi:

"Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'de Çaykur Rizespor'la oynadığı müsabakanın 40. dakikasında kafasına aldığı darbe sonrası baş dönmesi ve şiddetli baş ağrısı sebebiyle oyuna devam edemeyen Tammy Abraham'ın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen tomografi görüntülemesinde patolojik bulguya rastlanmamıştır. Tammy Abraham, müşahede sürecinin tamamlanmasının ardından taburcu edilecektir."

