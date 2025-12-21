BIST 11.342
Terörsüz Türkiye sürecinde hareketli hafta: Ortak rapor için çalışma başlıyor

Siyasi partiler raporlarını sundu, şimdi sıra Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun ortak raporuna çevrildi.

Terörsüz Türkiye sürecinde hareketli bir haftaya giriliyor. Gözler Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun rapor hazırlığında.
Terörsüz Türkiye sürecinde hareketli bir hafta yaşanacak.

Raporun, Terörsüz Türkiye'de geçiş süreci için bir yol haritası niteliğinde olması bekleniyor.

 KURTULMUŞ, BAŞKANVEKİLLERİYLE GÖRÜŞECEK

 Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş yazım aşaması için koordinatör grup başkanvekilleriyle görüşecek.

 Görüşmede, rapor yazımının nasıl ilerleyeceğine ilişkin değerlendirme yapılacak. Ardından çalışma başlayacak.

 Hazırlanacak ortak rapor, Meclis Genel Kurulu'nun bilgisine sunulacak.

 Ardından olası yasal düzenlemeler gündeme gelecek.

 İMRALI HEYETİ ÖZEL İLE BİR ARAYA GELECEK

 İmralı heyeti de CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le bir araya gelecek.

 Heyet daha önce AK Parti ve MHP ile görüşme yapmıştı.

 DEM Parti, süreçte hukuki zemine ihtiyaç duyulan bir döneme girildiğini söyleyerek yasal düzenleme çağrısı yapıyor.

 Heyet, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'la da biraraya gelmeyi planlıyor.

