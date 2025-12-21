Siyasette sıcak gelişme! Mansur Yavaş'a bir soruşturma izni daha...

İçişleri Bakanlığı; idari yargı tarafından verilen görevini kötüye kullanma ve imar iptali karalarının uygulanmadığı iddiasıyla, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte 38 belediye meclis üyesi hakkında soruşturma yürütülmesine onay verdi.

Abone ol

İçişleri Bakanlığı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte 38 belediye meclis üyesi hakkında ''görevi kötüye kullanma'' ve ''imar usülsüzlüğü'' iddiaları kapsamında soruşturma açılmasına izin verdi.

Kararın, Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde bulunan İncek Mahallesi’nde yaklaşık 90 hektarlık alanı içine alan imar planlarına ilişkin yargı süreçleri ve sonrasında atılan adımlar kapsamında alındığı öğrenildi.

Bakanlığın 21 Ekim 2025 tarihli kararına göre, söz konusu bölgede geçmişte yürürlükte olan imar planları hakkında açılan davalar sonucunda idari yargı, bu planları hukuka aykırı bulduktan sonra iptal etti. Mahkemeler, yapılan plan değişikliklerinin şehircilik ilkelerine aykırı olduğunu ve kamu yararına uygun olmadığını, ayrıca bu değişiklikleri zorunlu kılan sebeplerin ortaya konulamadığını hükme bağladı.

'ŞİKAYETÇİLERİN MAĞDURİYETİNE YOL AÇTI'

Yargı kararlarından sonra belediyenin, iptal edilen planlar öncesindeki duruma dönmesi ve mahkeme hükümlerine uygun işlem tesis etmesi gerektiği belirtildi. Ancak İçişleri Bakanlığına göre belediye, bu kararları yerine getirmedi.

Soruşturma izni kararında, mahkeme kararlarının gereği gibi hayata geçirilmediği, aksine yeni meclis kararlarıyla farklı düzenlemeler yapıldığı ve yargı kararlarının uzun süre yerine getirilmemesinin, şikayetçilerin mağduriyetine yol açtığı ifade edildi.

İLK SORUŞTURMA İZNİ DEĞİL

22 Kasım tarihinde, belediyenin konser harcamalarında usulsüzlük yapıldığına yönelik iddiaların ardından İçişleri Bakanlığı, Yavaş ve Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu hakkında soruşturma izni vermişti.